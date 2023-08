MMA – UFC : Conor Mcgregor révèle ses trois prochains adversaires et sa date de retour !

Anthony Joshua a fait son retour sur le ring pour affronter Robert Helenius ce samedi 12 août 2023. Le duel s’est soldé par un KO au 7ᵉ round en faveur du Britannique. Conor McGregor était présent a cet événement et en a profité pour révéler les noms de ses trois futurs adversaires ainsi que sa date de retour dans l’octogone.

Ce samedi 12 août 2023, Anthony Joshua est remonté sur le ring pour faire face à Robert Helenius. Le combat s’est conclu par un KO au 7ᵉ round en faveur du boxeur britannique. Conor McGregor a assisté à cet événement et en a saisi l’occasion pour dévoiler les identités de ses trois prochains rivaux ainsi que la date de son retour dans l’octogone.

Interviewé par Gareth A. Davies, Conor a a ainsi confirmé qu’il fera son grand retour à l’UFC en cette année au mois de Décembre contre Chandler :

« Je dois affronter Chandler, en décembre. Ensuite, ce sera Gaethje, et puis la trilogie avec Nate,» a ainsi déclaré l’Irlandais

A lire aussi : Boxe – MMA : Conor McGregor détruit Jake Paul et prévient à Nate Diaz pour la trilogie !

🙌 “When am I back? December.”

🔥 “Chandler next. I have to fight him. Then it’s Gaethje & then the Nate trilogy…”

UFC legend @TheNotoriousMMA maps out his next few fights to @GarethADaviesDT pic.twitter.com/SrwIz1mU6r

— talkSPORT (@talkSPORT) August 12, 2023