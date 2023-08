Boxe : Logan Paul répond violemment à Dillon Danis qui harcèle sa fiancée Nina Agdal sur les réseaux sociaux

Dillon Danis a vu son souhait se réaliser avec l’annonce de son combat contre Logan Paul en octobre de cette année. Pour Danis, combattant professionnel de MMA, il s’agira de son premier défi de grande envergure en Boxe anglaise. Pour tenter de déstabiliser son adversaire psychologiquement à l’approche de ce combat, il a décidé de s’en prendre à sa fiancé sur les réseaux sociaux. Chaque jour, il poste ainsi de nombreuses photos de celle-ci avec d’autres hommes, dont de nombreux ex et diverses autres célébrités. Certaines d’entre elles semblent photoshopées, mais faut à chaque fois des millions de vues…

A lire aussi : Boxe – Paul Logan vs Dillon Danis : la conférence de presse dégénère complètement en bagarre générale !

Après la première conférence de presse officielle avant l’événement d’octobre, Paul Logan a été interrogé sur les provocations de Dillon Danis.

» Si Dillon pense qu’une seule photo qu’il a publiée m’a secoué, c’est un idiot. J’ai traversé la putain crise des réseaux sociaux. J’ai tout vu, j’ai entendu toutes les insultes. Je sais exactement qui je suis, je sais exactement qui est ma merveilleuse et magnifique fiancée. Je suis la plus heureux que j’ai jamais été de ma vie. Un troll idiot publiant des conneries de taureaux sur Twitter ne me dérangera jamais, jamais. »

Paul a ensuite complètement anéanti la crédibilité de Danis, non seulement sur ce qu’il dit, ainsi que sur sa capacité à se battre. » Dillon ment sur tout. Il est faux partout : faux combattants, fausses images, faux tweet, faux cessez-le-feu, fausse confirmation de combats en 8 rounds. C’est un putain de menteur. »

A lire aussi : MMA : Un retour de Ronda Rousey à l’UFC ? Dana White est cash !