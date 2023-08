Boxe – Paul Logan vs Dillon Danis : la conférence de presse dégénère complètement en bagarre générale !

La conférence de presse de présentation des combats entre Logan Paul vs Dillon Danis et KSI vs Fury a complètement dégénéré cette nuit. Celle ci- s’est ainsi terminée dans le chaos le plus total…,

Attendue depuis plusieurs semaines, la conférence de presse entre Logan Paul vs Dillon Danis n’aura pas duré bien longtemps. Il faut dire que Dillon Danis avait fait monter la pression durant ses derniers jours en prenant pour cible la financé de Paul Logan, Nina Adgal. Sur les réseaux sociaux il publie ainsi des centaines de photos de celle-ci d’autres hommes…

On pouvait ainsi s’attendre à une. confrontation assez houleuse entre les deux hommes. Cela été le cas… A voir en images ci-dessous.

A lire aussi : Boxe : Tyson Fury est cash : « les gens vont être choqués !»

Logan Paul throws Dillion Danis’ head at… DILLON DANIS 😱🍰 LIVE on DAZN PPV, October 14#KSIFury | #PaulDanis | @misfitsboxing pic.twitter.com/fiHOKZhEIO — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 22, 2023

A lire aussi : MMA – UFC : Enorme coup de théatre pour le retour de Conor McGregor ?

Le main event KSI vs Tommy Fury, a ainsi été éclipsé par le show entre les deux autres combattants. Ce que n’a pas vraiment apprécié le père de Tyson Fury, John, qui s’est illustré en détruisant absolument tout autour de lui pour mettre fin au spectacle…. En fin de conférence, la tête du gâteau représentant Dillon Danis KO avec un sexe féminin a été arrachée et Logan a tenté de viser son futur adversaire avec….