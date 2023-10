Boxe – Logan Paul vs Dillon Danis : Quelle heure, Quelle chaine TV ?

Ce samedi 14 octobre 2023 l’événement de boxe tant attendu entre Logan Paul et Dillon Danis aura enfin lieu. A quelle heure et sur quelle chaine TV suivre cet affrontement ?

L’AO Arena de Manchester accueillera ce samedi 14 octobre 2023 un évènement très attendu. Le choc entre Logan Paul et Dillon Danis va enfin avoir lieu ! Les deux hommes sont arrivés sur place et se sont confrontés lors d’une conférence de presse qui a fini en bagarre générale. Tommy Fury et KSI s’affrontent lors du main event de cette soirée DAZN de boxe.

La carte débutera dès 20h, le choc entre Logan Paul et Dillon Danis devrait débuter à partir de 23h. Le combat principal entre Tommy Fury et KSI, commencera aux alentours de 23h50. L’événement sera diffusé en direct et en intégralité sur la plateforme DAZN.

Logan Paul vs Dillon Danis – Carte de l’événement (DAZN, 20h)

KSI vs. Tommy Fury (aux alentours de 23h50)

Logan Paul vs. Dillon Danis (aux alentours de 23h)

Salt Papi vs. Slim (aux alentours de 22h30)

Deen the Great vs. Walid Sharks (aux alentours de 22h)

King Kenny vs. Anthony Taylor (aux alentours de 21h30)

Whindersson Nunes Batista vs. My Mate Nate (aux alentours de 21h)

Nichlmao & Alex Wassabi vs. Luis Pineda & B Dave (aux alentours de 20h30)