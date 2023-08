Boxe – MMA : Conor McGregor détruit Jake Paul et prévient à Nate Diaz pour la trilogie !

Ce week-end a été marqué par le combat tant attendu de boxe entre Jake Paul et Nate Diaz. Un combat remporté par le jeune youtuber au terme de 10 rounds acharnés. Sur Twitter, Conor McGregor n’a pas manqué l’occasion de s’en prendre violemment aux deux combattants.

Après 10 rounds, c’est Jake Paul qui s’est imposé sur décision unanime face à l’un des plus grands noms de l’UFC Nate Diaz. Si le combat entre les deux hommes a été l’événement du week-end , il n’a visiblement pas convaincu The Notorious Conor McGregor.

Dans une série de Tweets qu’il a rapidement supprimé, la star de l’UFC a violemment répondu à Jake Paul qui l’avait à plusieurs reprises provoqué avant de prévenir son meilleur ennemi, Nate Diaz en vue d’une trilogie.

« Je vais servir ton foie dans un sandwich pendant la trilogie mon pote. Je ne te frapperai même pas au visage. C’était épouvantable la nuit dernière. Paul est un débile. C’est un vrai déchet. C’était embarrassant à chaque round selon moi, » a ainsi déclaré McGregor.

Lors de la conférence de presse d’après combat, suite à sa victoire contre Nate Diaz, Jake Paul avait répondu au question des journalistes sur sa volonté de combattre avec Conor McGregor lors de son prochain combat. Le jeune youtubeur au 20 millions d’abonnés, n’a pas manqué l’occasion de se payer la superstar de l’UFC. « Je me fous de Conor McGregor, il doit aller à une cure de désintoxication ! mois je veux une revanche en MMA avec Nate Diaz, je veux plus de combat professionnel en boxe et je veux Canelo ! », a-t-il lancé comme énième provocation à l’encontre de l’Irlandais.

Jake Paul when asked about a potential fight with Conor McGregor

“He needs to go to rehab” pic.twitter.com/c0hw3FJg9d

— Andreas Hale (@AndreasHale) August 6, 2023