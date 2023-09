Boxe : Tyson Fury vs Francis Ngannou, le PREMIER FACE-À-FACE !!!

Pour son prochain combat officiel, Tyson Fury se retrouvera face à un adversaire inattendu. Au lieu d’affronter un boxeur professionnel, il sera confronté à Francis Ngannou, ancien champion de l’UFC. Cette confrontation est prévue pour le 28 octobre en Arabie Saoudite. Le premier face-à-face entre Tyson Fury et Francis Ngannou a déjà eu hier soir.

Lors de cette première confrontation les deux combattant ont adopté des comportements relativement contrastés. Fidèle à lui même, le Gypsy King est arrivé avec l’intention de divertir le public et n’a pas hésité à taquiner Francis Ngannou.

En marge de cette évènement le père de Tyson Fury, John Fury, a fait une étonnante déclaration au sujet de cette confrontation :

« J’ai la plus haute estime pour Francis Ngannou. Il a été champion du monde dans sa discipline, il prend le meilleur du monde, il le prend au sérieux, et je crois qu’il va apporter la fumée. Je m’attends à ce que Tyson ait une jambe et un bras cassés. Il ne sortira pas indemne… Il va se faire frapper, Tyson, il sait que… Ils vont se tuer tous les deux. »