Boxe : La fiancée de LOGAN PAUL, Nina Agdal, porte plainte contre DILLON DANIS !

la fiancée de Logan Paul a décidé d’attaquer en justice Dillon Danis. Depuis qu’un combat de boxe entre les deux hommes a été annoncé, le combattant de MMA multiplie les attaques sur les réseaux sociaux à l’encontre de la compagne du youtuber américain, Nina Agdal.

Il devait forcément s’y attendre. En postant des centaines et des centaines de video de la fiancé de Logan Paul aux bras d’autres hommes, Dillon Danis vient d’être attaquer en justice par la jeune mannequin. Nina Agdal subit un harcèlement fou depuis plusieurs semaines et a ainsi décidé de ses défendre pour stopper ça.

Nina Adgel has filed a massive lawsuit against me. She filed a restraining order against me and is seeking prison time, so the fight is in jeopardy if I’m in jail. This is actually wild but I won’t stop fuck the system come get me. Logan Paul is a dead man walking.

— Dillon Danis (@dillondanis) September 6, 2023