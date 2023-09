Ligue des Champions : Milan vs Newcastle, City, Barça, PSG, Lazio… le programme TV de ce mardi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM n’a pas réussi à battre le Panathinaïkós et a donc vu s’envoler ses chances de participer à cette Ligue des Champions 2023/2024. La compétition commence ce soir avec 8 rencontres.

La grosse affiche concerne Newcastle qui se déplace au Milan en fin d’après midi. L’on pourra ensuite zapper dans la soirée sur plusieurs matches dont Manchester City, FC Barcelone ou encore le PSG face à Dortmund. A noter que le match Young Boys Berne – RB Leipzig ne sera pas diffusé, d’ailleurs les six rencontres des Young Boys ne seront pas retransmises à cause du sponsor « Plus 500 », une entreprise de trading, affiché sur les maillots du club suisse. En effet, cette publicité pour un produit financier à risque est jugée illicite.

MARDI 19 SEPTEMBRE

18h45 : Young Boys Berne – RB Leipzig (non diffusé en France)

18h45 : AC Milan-Newcastle sur beIN SPORTS 1

21h : PSG-Borussia Dortmund sur Canal+

21h : Manchester City-Etoile Rouge de Belgrade sur beIN SPORTS 1

21h : FC Barcelone-Royal Antwerp sur beIN SPORTS 3

21h : Lazio Rome-Atlético Madrid sur beIN SPORTS 4

21h : Feyenoord Rotterdam-Celtic Glasgow sur beIN SPORTS 5

21h : Shakhtar Donetsk-Porto sur beIN SPORTS 6