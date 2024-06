MMA : Cédric Doumbè demande pardon à Jordan Bardella (lors du spectacle de Bougueraba)

Invité à faire une apparition lors du one man show de l’artiste marseillais Redouane Bougheraba, le combattant de MMA Cédric Doumbè a « demandé pardon à tous les Jordan de France », alors que la campagne législative bat son plein.

Présent à l’Accor Arena, jeudi soir, le combattant de MMA Cédric Doumbè a fait une apparition lors du spectacle de l’humoriste marseillais, Redouanre Bougheraba. Une invitation que l’humoriste fan de l’OM lui avait lancé sur canal +. Maniant l’art du trash talking à merveille, l’ancien champion du monde de kickboxing en a profité pour revenir, à sa manière sur l’actualité politique française.

« Je tiens particulièrement à demander pardon à Jordan Bardella »

Reprenant son gimmick « Jordan, t’es mort » à la suite de son combat qui avait duré seulement 7 secondes, face au combattant Jordan Zebo, Cédric Doumbè a voulu s’excuser auprès de « tous les Jordan de France ». Il a ensuite continué en s’adressant directement à Jordan Bardella, leader du parti d’extrême droite RN, à qui il tient à « demander pardon », avant de lancer une blague : « Est-ce qu’il y a des Jordan dans la salle? « , a-t-il lancé. « Les gars, je suis désolé, et les meufs aussi, peut-être qu’il y a des meufs qui s’appellent Jordan, je suis vraiment désolé. Je sais que vous avez vécu un enfer. Et avec ce qui se passe en ce moment, je tiens particulièrement à demander pardon à Jordan Bardella. Et les gars, je ne veux pas de problèmes. Jordan, pense à moi, d’autant plus que la daronne n’a pas les papiers en ce moment! »