Vélodrome, OM, jeu, Bielsa… Le Top 5 des déclarations de De Zerbi !

Alors que l’annonce de la signature de De Zerbi ne devrait pas tarder, la rédaction FCM vous propose de revenir sur 5 déclarations du coach italien ! Son arrivée avortée à l’OM il y a 2 ans, son amour pour le Vélodrome ou encore son admiration pour Marcelo Bielsa…

Une signature avortée en 2022

En début de saison, alors que Brighton recevait l’OM, De Zerbi avait déclaré en conférence de presse avoir eu l’occasion de signer à l’OM. Une occasion qui ne s’était pas concrétisée, au regret de l’entraîneur. « Oui c’est vrai qu’il y avait une possibilité pour moi de venir à Marseille. C’était une belle option pour moi mais on n’a pas trouvé d’accord avec le club. Mais au final c’était peut-être un mal pour un bien puisque j’ai trouvé un autre grand stade avec une grande équipe ».

De Zerbi, amoureux du Vélodrome

Lors de la même conférence, le tacticien avait alors encensé l’ambiance à l’OM et plus particulièrement au vélodrome. « J’étais triste de ne pas être venu ici parce que ce stade, ces fans étaient une grande motivation pour moi. » Une ferveur qui, si l’entraîneur signe, aura eu importance énorme dans la faisabilité du dossier, De Zerbi ayant l’air impatient de découvrir le stade et ses supporters.

Un stage avec Marcelo Bielsa

Dans une interview à Reppublica, un média italien, De Zerbi racontait une anecdote à propos de Marcelo Bielsa, un des entraîneur préféré des supporters, passé par l’OM. « Un de mes amis m’a donné son numéro. Je lui ai expliqué qui j’étais, je lui ai demandé à pouvoir suivre une formation, il était à Lille à ce moment-là, il m’a rappelé personnellement en m’invitant moi et mon staff à passer une semaine avec lui. Un moment incroyable, un stage précieux : il nous a consacrées des heures d’explications. Le technicien est très bon mais ce n’est pas vrai que je lui ai tout pris : la gestion du rythme est différente, j’aime la faire varier alors que Bielsa va toujours à toute allure. »

Un modèle pour le coach italien

Avec un style de jeu similaire, basé sur la beauté du football, et leur amour pour ce sport, De Zerbi et Bielsa ont le même type de profil. Adulé encore 10 ans après pour son court passage à l’OM, Bielsa est également un modèle pour le coach italien. Il avait même déclaré, lors d’une conférence de presse en 2023 avant d’affronter Leeds, que le coach argentin était l’un de ses coachs favoris. « L’un de mes entraîneurs préférés est Bielsa. J’ai regardé beaucoup de matches lorsqu’il était à Leeds ». De quoi déjà partager un point commun avec les supporters de l’OM.

Un jeu offensif qui plaît

Roberto De Zerbi est surtout réputé pour son beau jeu, un mix de Pep Guardiola et de Marcelo Bielsa. Soucieux que l’esthétisme est important dans le foot moderne, le coach italien va sans nul doute rappeler les belles heures de Bielsa à l’OM. En 2019, il déclarait sur le média Libero : « La première chose que je dis aux joueurs, c’est de se souvenir de leur enfance. Sur les terrains de terre et de poussière, ils prennent du plaisir uniquement s’ils ont le ballon. Cela doit rester ainsi même lorsqu’ils sont professionnels. On doit avoir le ballon, le garder, avancer avec la balle aux pieds. Après on peut perdre, mais sans jamais renoncer à la beauté du jeu. »