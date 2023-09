MMA – GregMMA : La date et le lieu de son prochain combat révélés !

Journaliste professionnel spécialiste de l'OM (olympique de Marseille), couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM depuis plus de 12 ans. Présentateur de l'émission Débat Foot Marseille et réalisateur de films documentaires sur l'histoire de l'OM.

Le retour dans la cage de Greg MMA est programmé. Il s’agira de sa deuxième apparition après un retour réussi dans l’octogone à Paris.

A 45 ans, Gregory Bouchelaghem avait fait il y a quelques semaines son grand retour dans la cage au sein de l’organisation Hexagone MMA.

Un retour réussi face Gianluca Locicero, le 28 juillet dernier, avec une victoire par KO expéditive en seulement 14 secondes. le combattant français ne compte pas s’arrêter là et prévoit d’autres événements. Et on connait déjà la date et le lieu de son prochain combat.

🚨 GregMMA revient dans la cage le 26 janvier 2024, au Zénith de Paris 🔥 Après son KO éclair cet été, il veut enchaîner 👀#HexagoneMMA15 pic.twitter.com/zzJgrqEW6F — ActuMMA (@actu_mma) August 31, 2023

GregMMA fera ainsi son retour dans la cage le 26 janvier 2024, au Zénith de Paris comme l’a révélé l’organisation Hexagone MMA.

Le nom du futur adversaire de Greg MMA n’a pas encore été dévoilé. Un duel avec Ibra TV a récemment été « teasé » parles deux hommes mais ce n’est pas encore pour tout de suite… Les deux hommes veulent se préparer en enchainant plusieurs combats avant de s’affronter.