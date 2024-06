MMA : La terrible nouvelle… McGregor, forfait, est remplacé pour l’UFC 303

C’est la nouvelle que beaucoup de fans redoutaient, Conor McGregor est officiellement forfait pour son combat face à Michael Chandler, annoncé Dana White. En conséquence, trois nouvelles affiches sont reprogrammées, le main-event se déroulera entre Alex Pereira et Jiri Prochazka.

Alors que beaucoup de personnes attendaient son retour à l‘UFC 303, le combat tant attendu n’aura pas lieu entre Conor McGregor et Michael Chandler. De nombreux fans s’étaient inquiétés après une vidéo postée par le combattant irlandais ces derniers jours, et la nouvelle a été officiellement annoncée par Dana White : McGregor s’est blessé et n’est pas apte à combattre. Une terrible déception pour ceux qui attendaient le retour du Notorious, trois ans après son dernier combat.

Un retour plus tôt que prévu ?

Si l’annonce était prévisible au vu des dernières rumeurs, le journaliste Ariel Helwani confirme cependant une durée d’indisponibilité de 2 mois. Il confirme aussi que le combat contre Michael Chandler devrait être reporté mais devrait bien avoir lieu ! Le combat se ferrait donc en août ou en septembre, cela devrait dépendre de l’état de santé de l’irlandais.

🚨 Selon Ariel Helwani, Conor McGregor serait blessé et indisponible pendant deux mois. Le combat contre Michael Chandler devrait avoir lieu en août ou en septembre. 📅 pic.twitter.com/CGFiWIe6wn — La Sueur (@LaSueur_off) June 14, 2024

A lire aussi : Mercato OM : Les toutes dernières informations sur l’arrivée de De Zerbi !

Une nouvelle carte

Appelé à la rescousse pour sauver l’UFC 303, c’est finalement Alex Pereira qui affrontera Jiri Prochazka en main-event de la soirée, pour un remake de l’UFC 295. Le brésilien va tenter de s’imposer pour la deuxième fois face au Tchèque et de conserver son titre de champions des middleweights. Un combat qui arrive alors que Jiri Prochazka réclamait une revanche depuis des mois. Brian Ortega affrontera, lui, Diego Lopes. Le gagnant aurait de grandes chances de prétendre à un combat face à Ilia Topuria pour la ceinture. Jamahal Hill, lui aussi forfait, laisse également sa place à Anthony Smith, qui affrontera Carlos Ulberg.

A lire aussi : Mercato OM (De Zerbi) – Di Meco : « je trouve ça fascinant ! »