MMA : L’incroyable entrée que le PFL a refusé à Doumbé face à Baki ! C’était juste dingue ! 

Invité dans le podcast du journaliste Ariel Helwani, The MMA Hour, Cédric Doumbé a révélé l’incroyable entrée qu’il avait orchestré face à Baki. l’organisation PFL a malheureusement refusé jusqu’au dernier moment.

Cédric Doumé est de toute évidence le plus gros chambreur des combattants français. Il avait prévu une entrée dans l’octogone complètement dingue pour son combat face à Baki. Mais le PFL a refusé…

« Je devais arriver dans une ambulance avec deux infirmiers et un brancard. Je devais arriver avec ça. Je devais arriver avec deux invités, Eric et Ramzy qui sont célèbres en France parce qu’ils ont tourné dans une grosse série française (ndlr, référence à la série H.) avec des docteurs, a t-il expliqué avant de poursuivre :

« Si vous êtes français, vous avez la référence, vous auriez compris immédiatement. Voilà ce que vous avez raté… Le PFL a dit non parce qu’ils ne voulaient pas prendre le risque avec une ambulance. Je n’ai pas vraiment compris pourquoi. on a essayé jusqu’au dernier moment. On a essayé. Même quand j’étais dans le vestiaire. On a essayé, on a essayé… Et ils ont dit non. »

