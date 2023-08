MMA – UFC : Conor McGregor fait de nouvelles grosses révélations sur son retour !

Conor McGregor a admis que son plan de combat pour l’UFC 296 pourrait ne pas se réaliser – mais cela n’est visiblement en aucun cas dû à un manque de détermination.

McGregor a fait volte-face dimanche quant à sa participation aux combats prévus lors de l’événement prévu le 16 décembre, une semaine après avoir révélé au monde des arts martiaux mixtes (MMA) qu’il envisageait d’affronter Michael Chandler, son entraîneur rival dans The Ultimate Fighter 31.

« Mesdames et messieurs, ils ne me permettront pas de me battre en décembre », a déclaré McGregor dans une série de messages vocaux partagés sur X.

Ces messages ont été diffusés moins de 24 heures après que Dana White, le président de l’UFC, ait mis fin aux projets du mois de décembre, en visant le début de l’année prochaine pour le retour de McGregor.

Un retour pas avant en 2024

Afin d’être autorisé à combattre, McGregor doit se soumettre à une période de six mois de contrôle antidopage par l’USADA, l’Agence antidopage américaine. Malheureusement, il a manqué la date limite pour s’inscrire à ce processus.

Dans une hypothèse, l’UFC pourrait accorder à McGregor une dérogation pour raccourcir la fenêtre de six mois. Cette démarche a déjà été entreprise une fois lors du retour de Brock Lesnar de sa retraite pour combattre à l’UFC 200. Cependant, l’ancien champion poids lourds a par la suite échoué à un test de dépistage de drogue et a été suspendu pendant un an.

Dans son message, McGregor avait espoir d’obtenir l’aide de la Nevada Athletic Commission, l’organisme de régulation des sports de combat dans l’État d’origine de l’UFC, le Nevada. Cependant, il avait omis – ou ignorait – que le régulateur qui l’avait précédemment assisté dans l’obtention d’une licence de boxe, Bob Bennett, avait pris sa retraite de la commission en 2021.

« Je suis prêt, oui », a déclaré McGregor. « Je veux participer. Je voulais l’annonce du 16 décembre. J’ai tout donné. Ca ne va pas arriver. Il ne semble pas que ça va arriver. Je pensais que nous l’avions [confirmé], mais il s’avère que ce n’est peut-être pas tant que ça. Je ne sais pas.

« Mais de toute façon, je détiens le pouvoir, et je vais continuer à faire mon truc, je suis dans une bonne position, et je vous verrai tous bientôt. F ****** au début de l’année prochaine, espérons-le. [Endeavour executive] Ari [Emanuel], mon homme, je suis prêt, le 16 décembre, je suis prêt. quiconque veut y aller. 16 décembre Je suis prêt, tous ceux qui veulent y aller.

« La Nevada Athletic Commission, Bob Bennett a pris sa retraite, peut-il ne pas prendre sa retraite. Je vais appeler [l’ancien directeur général du CNA] Bob Bennett. Dites-lui quelle est l’histoire, parce que je suis privé de mon gagne-pain ici, et il s’avère que Bob Bennett est à la retraite. Je me dis, qu’est-ce que c’est que ce bordel, je suis au top de ce jeu depuis longtemps. Je suis au sommet de son yacht, je suis au sommet de ce jeu f ****** longtemps, ouais. »

Il faudra donc visiblement encore patiente pour voir le grand retour du Notirious dans l’octogone…