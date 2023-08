MMA – UFC : Enorme coup de théatre pour le retour de Conor McGregor ?

Il y a a peine plus de 24 heures, Conor McGregor expliqué dans une note vocale sur Twitter qu’il ne devrait pas pouvoir combattre en 2023 comme il le souhaitait. Un énorme retournement de situation a visiblement eu lieu cette nuit.

Quand Conor McGregor fera-t-il son grand retour dans l’octogone de l »UFC ? Le combattant Irlandais souhaitait pouvoir affronter Chandler en fin d’année 2023. Sachant qu’il devait satisfaire les test antidopage de l’USADA au moins six mois avant de pouvoir de nouveau combattre, cette date est rapidement devenue impossible…

Hier, The Notorious a ainsi clairement fait savoir sur Twitter qu’on l’empêchait de pouvoir remonter dans la cage alors qu’il avait choisi de faire son grand retour le 16 Décembre prochain.

A lire aussi : UFC ; Machado Garry explique doigt d’honneur et sa satisfaction d’avoir corrigé Magny !

Dans son message vocal, McGregor avait ainsi espoir d’obtenir l’aide de la Nevada Athletic Commission, l’organisme de régulation des sports de combat dans l’État d’origine de l’UFC, le Nevada. « Je suis prêt, oui », a déclaré McGregor. « Je veux participer. Je voulais faire l’annonce du 16 décembre. J’ai tout donné. Ça ne va pas arriver. Il ne semble pas que ça va arriver. Je pensais que nous l’avions [confirmé], mais il s’avère que ce n’est peut-être pas tant que ça. Je ne sais pas.

« Mais de toute façon, je détiens le pouvoir, et je vais continuer à faire mon truc, je suis dans une bonne position, et je vous verrai tous bientôt. F ****** au début de l’année prochaine, espérons-le. [Endeavour executive] Ari [Emanuel], mon homme, je suis prêt, le 16 décembre, je suis prêt. quiconque veut y aller. 16 décembre Je suis prêt, tous ceux qui veulent y aller.

« La Nevada Athletic Commission, Bob Bennett a pris sa retraite, peut-il ne pas prendre sa retraite. Je vais appeler [l’ancien directeur général du CNA] Bob Bennett. Dites-lui quelle est l’histoire, parce que je suis privé de mon gagne-pain ici, et il s’avère que Bob Bennett est à la retraite. Je me dis, qu’est-ce que c’est que ce bordel, je suis au top de ce jeu depuis longtemps. Je suis au sommet de son yacht, je suis au sommet de ce jeu f ****** longtemps, ouais. »

Cette sortie du Notorious a visiblement eu un impact en très peu de temps. En effet ce matin L’irlandais a publié un nouveau message laissant entendre qu’un retour au mois de décembre était de nouveau envisagé ! « Décembre est de nouveau sur la table » a-t-il ainsi publié.

December is back on the table!

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) August 22, 2023