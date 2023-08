UFC – Machado Garry explique doigt d’honneur et sa satisfaction d’avoir corrigé Magny !

Ian Machado Garry était en mission lors de l’UFC 292, et il peut être dit qu’il a atteint tous ses objectifs.

La préparation du combat de Machado Garry contre Neil Magny est devenue moche lors d’une conférence de presse d’avant-combat , lorsque Machado Garry a évoqué Magny en mentionnant lors de la journée des médias de mercredi qu’il allait donner à Machado Garry une « correction » comme celle qu’il donne à son fils. Machado Garry a fustigé Magny pour ces déclaration honteuse, puis a tenu sa promesse en donnant une leçon à Magny, une véritable raclée unilatérale samedi soir .

Lors de la conférence de presse qui a suivi l’UFC 292, l’Irlandais invaincu n’a pas changé de ton et s’est expliqué sur les doigts d’honneurs qu’il a lancé au visage de son adversaire durent le combat : « Magny est un salaud, et je suis satisfait d’avoir répondu en lui montrant ce dont je suis capable. Les propos qu’il a tenus lors de la conférence de presse initiale – je ne comprends pas comment personne n’a immédiatement saisi leur portée. Dès que j’ai entendu ces mots, j’ai été stupéfait. J’ai dû mettre en pause, m’excuser, et j’ai pensé avoir mal compris. J’ai revu la vidéo, et j’ai conclu qu’on ne peut pas laisser passer de tels commentaires impunément. »

Machado Garry poursuit en exprimant sa conviction que l’on doit briser les cycles négatifs et promouvoir un changement positif. Il a évoqué son propre passé et a souligné l’importance de ne pas infliger de mal aux enfants. Sa déclaration a été marquée par une forte émotion et un appel à être des êtres humains meilleurs pour créer un monde meilleur.

« Regardez, mon bébé est assis dans le coin là-bas. Je sais, toute ma vie, j’ai été une peste quand j’étais enfant. Regardez-moi, je suis le type exact de personne qui va causer des problèmes. Je me suis fait frapper avec une cuillère en bois, ça ne veut pas dire que je vais lui faire f ******. Non, vous brisez le cycle. … Si tu veux être meilleur et que tu veux changer le monde, ne fais pas ce que tu ne veux pas qu’on te fasse. Brisez le cycle f ******. Sois un meilleur humain, sois un homme meilleur, et changeons le putain de monde, et ne touchez jamais, jamais, jamais à un enfant ******. C’est mon attitude et je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un dans cette pièce qui va f ****** être en désaccord avec moi et si c’est le cas, venez me parler. »