MMA UFC : Islam Makhachev pose sa condition pour affronter Conor McGregor !

Alors qu’il s’apprête à faire son retour face à Michael Chandler lors de l’UFC 303, le 30 juin, son prochain adversaire pourrait être déjà connu. En cas de victoire de l’irlandais, il pourrait affronter le champion de la catégorie lightweight : Islam Makhachev.

Après 3 ans sans combattre dans la cage, Conor McGregor va faire son grand retour face à Michael Chandler à l’occasion de l’UFC 303 à Las Vegas. Le main event sera suivi par des millions de personnes dans le monde entier et n’a pas laissé les acteurs du MMA indifférent. Suivi de près par le clan du champion actuel de la catégorie lightweight, ce combat pourrait déboucher à un autre pour l’obtention de la ceinture, face à Islam Makhachev.

« Il faut que Conor mette KO Chandler »

Lors d’une interview, le manager d’Islam Makhachev, Ali Abdelaziz, a été clair : Si Conor gagne, il pourrait affronter le tenant de la ceinture. « Il faudrait que Conor mette KO Chandler dans le premier round. Ensuite, s’il réclame un title-shot, Islam ne dira jamais non. C’est un gros combat, un gros nom, et beaucoup plus d’argent ».

Un combat très attendu

Pour le retour du « Notorious », qu’il avait lui même décrit comme « le plus grand comeback de l’Histoire », sur son compte X, l’irlandais sera donc attendu au tournant. Un combat pour la ceinture face à Islam Makhachev pourrait alors nous rappeler le combat mythique face à Khabib, il y a déjà 6 ans.

