MMA – UFC : La réponse de Poirier à Saint Denis !

Benoît Saint Denis a connu un revers brutal lors de l’UFC 299, subissant un KO face à Dustin Poirier le week-end dernier. Le combattant français a pris la parole pour expliqué qu’il avait disputer ce combat en étant complètement déshydraté. Dustin Poirier n’a pas tardé à lui répondre :

« Samedi, j’ai eu l’honneur de croiser le fer avec la légende Dustin Poirier. J’ai combattu complètement déshydraté, La frustration est énorme mais il est difficile d’évaluer quand annuler une telle opportunité, » a expliqué hier soir Benoit Saint Denis sur ses réseaux sociaux. Dustin Poirier n’a pas tardé à lui répondre : « il faut rester hydraté là dedans », a-t-il ainsi répondu un brin chambreur en faisant référence à son fameux slogan « Stay Hydrated » qu’il répète à longueur d’année sur les réseaux sociaux.

Une revanche face à Poirier ?

Surnommé « God of War », Saint Denis a pris la parole sur les réseaux sociaux pour partager ses sentiments après cette défaite. Malgré sa déception, il remercie chaleureusement ses supporters et affirme sa détermination à revenir sur le ring pour obtenir une revanche contre Poirier.

« Je vais retourner au travail et corriger certains paramètres qui ne sont pas à négliger et ne plus jamais vous donner l’ombre de moi même. Dieu nous met à l’épreuve de bien des manières, j’ai le bonheur d’être bien entouré et d’avoir énormément de soutien. A nous de vous montrer le BSD des derniers combats à mon retour, et de mériter ma revanche face à ce Louisianais, »a-t-il ainsi posté sur son compte Instagram.

