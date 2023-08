MMA UFC – l’énorme KO lors des Dana White’s Contender Series !

Tom Nolan a infligé un KO retentissant lors des Dana White’s Contender Series. L’un des KO les plus rapide de cette compétition.

Dans l’arène des Dana White’s Contender Series (DWCS), les étoiles montantes de l’octogone s’affrontent pour saisir l’opportunité d’une vie. A la clé, un contrat émanant de l’impitoyable boss de l’UFC, Dana White ! Parmi les rangs des victorieux de la DWCS, on trouve des noms tels que Sean O’Malley…

A lire aussi : UFC – Retour de Conor McGregor, une grosse annonce à venir ?

Hier, en seulement 1 minute et 23 secondes précisément, Tom Nolan infligé un KO dévastateur à son adversaire sous le regard intransigeant de Dana White en personne. Bogdan Grad s’écroule littéralement, incapable de se relever avant que l’arbitre ne stoppe la rencontre.

A un KO à voir en images ci-dessous

Just like THAT the first KO of #DWCS S7 belongs to Tom Nolan!! 👊 pic.twitter.com/J9O5WNmImJ

— UFC (@ufc) August 9, 2023