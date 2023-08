NBA: La déclaration choc de James Harden… Les Sixers coincés ?

Le joueur des Philadelphie Sixers, James Harden, actuellement en tournée promotionnelle en Chine, a tenu des propos virulents à l’égard de Daryl Morey. Le meneur de jeu a qualifié son président de « menteur ».

Lors d’une tournée promotion en Chine, James Harden a traité Daryl Morey, le président de sa franchise des Sixers, de « menteur« . Devant le public et les caméras, le meneur a insisté: « Laissez-moi répéter. Daryl Morey est un menteur, et je ne ferai pas partie d’une organisation dont il fait partie« .

James Harden: “Daryl Morey is a liar and I will never be a part of an organization that he’s a part of. Let me say that again: Daryl Morey is a liar and I will never be a part of an organization that he’s a part of.” pic.twitter.com/AmHJ0WwbF2

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 14, 2023