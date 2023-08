NGANNOU répond à un gros manque de respect de l’UFC !

L’UFC s’est distingué par un gros manque de respect à l’encontre de Francis Ngannou lors du dernier évènement de l’organisation.

Le combattant d’origine camerounaise Tafon Nchukwi était en lice lors de l’événement UFC 51 diffusé sur ESPN. Lors de son arrivée dans l’octogone, l’introduction de cet athlète a été réalisée de manière plutôt inattendue. La production de l’UFC en a effet profité pour provoquer son ancien champion Francis Ngannou

L’UFC a présenté Tafon Nchukwi en tant que « le seul combattant originaire du Cameroun à avoir jamais participé à l’UFC ». La plus grande organisation de MMA a semble-t-il rapidement oublié l’ancien champion du monde de la catégorie des poids lourds… Un certain Francis Ngannou.

Francis n’a pas tardé à réagir en publiant une réponse que son compte Twitter : « Thierry Sokoudjou a été le premier Camerounais à l’UFC. J’étais deuxième. Ne les laissez pas mentir et effacer l’histoire. »

Thierry Sokoudjou was the first Cameroonian in the UFC. I was second. Don’t let them lie and erase history 🇨🇲❤️🥇 pic.twitter.com/4ZSSRZtcyo

— Francis Ngannou (@francis_ngannou) August 13, 2023