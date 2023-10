UFC 294 : Makhachev vs Volkanovski / Chimaev vs Usman, Quelle heure quelle chaine ?

L’UFC 294 aura lieu ce samedi 21 octobre à l’Etihad Arena d’Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Les deux combats principaux de cette carte Makhachev vs Volkanovski et Chimaev vs Usman sont très attendus. Découvrez la carte complète, les horaires et comment regarder l’événement dans cet article.

L’UFC 294 est particulièrement attendu. Il pourrait bien être le plus grand évènements MMA de l’année avec ses deux combats principaux Alexander Volkanovski vs Islam Makhachev pour le titre de champion UFC des poids légers, et Khamzat Chimaev vs Kamaru Usman chez les poids moyens.

À l’origine, le Tchétchène devait faire face au n°6 de la, Paulo Costa, mais le Brésilien a dû déclarer forfait à combattre en raison d’une infection au coude. Même chose pour Makhachev qui devait initialement combattre face au brésilien Charles Oliveira. Ce dernier s’est également blessé 12 jours avant la revanche pour la ceinture.

UFC 294, à quelle heure et sur quelle chaine ?

L’UFC 294 aura lieu le 21 octobre. L’événement sera diffusé sur RMC Sport 2. la carte principale débutera vers 22h00 heure française.

Carte principale (RMC Sport 2 à partir de 22h00)

Lightweight – Islam Makhachev (c) vs. Alexander Volkanovski

Middleweight – Kamaru Usman vs. Khamzat Chimaev

Light Heavyweight – Magomed Ankalaev vs. Johnny Walker

Middleweight – Ikram Aliskerov vs. Warlley Alves

Bantamweight – Said Nurmagomedov vs. Muin Gafurov

Carte préliminaire (RMC Sport 2 à partir de 19h00)

Flyweight – Tim Elliott vs. Muhammad Mokaev

Lightweight – Mohammad Yahya vs. Trevor Peek

Bantamweight – Javid Basharat vs. Victor Henry

Middleweight – Abu Azaitar vs. Sedriques Dumas

Lightweight – Mike Breeden vs. Anshul Jubli

Featherweight – Nathaniel Wood vs. Muhammad Naimov

Strawweight (féminin) – Victoria Dudakova vs. Jinh Yu Frey

Middleweight – Sharabutdin Magomedov vs. Bruno Silva

Quels sont vos pronostics pour cet UFC 294 ?