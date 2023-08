UFC : La grosse révélation de McGregor sur son prochain combat !

Les spéculations persistent concernant le retour tant attendu de Conor McGregor à l’UFC. Prévu initialement pour la fin de l’année 2023 en un face-à-face avec Michael Chandler, ce rendez-vous pourrait bien être repoussé, car l’Irlandais n’a pas encore réintégré les listes de tests antidopage de l’USADA. De plus, des changements pourraient aussi être à prévoir du côté de l’adversaire du « Notorious », comme l’ont laissé entendre ses récentes déclarations.

Le duel tant anticipé entre McGregor et Chandler, qui avait été l’objet d’une promotion intensive avec la saison spéciale de « The Ultimate Fighter », semble désormais suspendu dans les limbes. L’UFC avait mis les moyens pour construire le suspense autour de ce combat, allant jusqu’à générer une altercation entre les deux protagonistes. Cette stratégie visait à séduire les fans et à générer des ventes de pay-per-views. Cependant, les plans pourraient connaître un revirement majeur.

Dans un tweet depuis effacé, Conor McGregor a exprimé ses doutes quant à la concrétisation du duel : « Je le ferais s’ils le veulent. Mais je ne pense pas qu’ils veulent réellement que j’affronte Michael Chandler. Il y a tellement d’autres combats intéressants. D’ailleurs, ma date de retour, c’est ma date de retour. Je n’en ai jamais rien eu à faire de qui était le gars que j’allais affronter. Jamais ! Je suis prêt à affronter tout le monde ».

Conor enterre son combat avec Chandler ?

La question qui préoccupe désormais est double : qui sera le prochain adversaire de Conor McGregor, et quand exactement aura lieu son retour, annoncé depuis des mois ? Les noms de Justin Gaethje et Charles Oliveira sont évoqués, notamment suite à des échanges musclés avec le premier et un défi lancé par le second. Cependant, l’attention principale se concentre sur la date de l’événement et l’identité du rival.

Par le biais de Twitter, « Mystic Mac » a rassuré ses fans en promettant : « Je vais recommencer à enregistrer mes entraînements pour les partager avec vous tous pendant que nous organisons ce prochain combat. Ça vient, c’est promis. Tous mes vrais fans, les fans du vrai combattant, ça arrive, promis ! »

Alors, faut-il accorder foi à ces déclarations ? L’avenir proche apportera la réponse. Cependant, une chose est certaine : dès son retour dans l’octogone, Conor McGregor sera scruté de près, car l’attente autour de sa performance sera à son comble. Les interrogations planent, les fans attendent, et le monde du MMA retient son souffle en prévision du prochain chapitre de l’épopée du « Notorious ».

