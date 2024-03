UFC – MMA : Dustin Poirier rembarre McGregor (avec une grosse Punchine!)

Dans un duel épique contre Benoit Saint-Denis, Dustin Poirier a dû batailler avant de trouver la faille au second round de la plus belle des manières. Malmené par le Français dès le premier round, l’Américain a ainsi finalement triomphé d’un KO porté par un puissant crochet du droit. Suite à cette victoire, le combattant de Louisiane a eu l’occasion de tacler son ancien rival, Conor McGregor.

Alors qu’il était devant son écran pour suivre l’UFC 299, Conor McGregor n’a pas tardé à réagir à la performance de Dustin Poirier contre Benoit Saint-Denis. Faisant référence aux origines françaises du « Diamond », il a tweeté : « Les Français ont sorti le grand jeu ce soir ! Toutes mes félicitations », incluant même Emmanuel Macron dans son message sur les réseaux sociaux.

« He felt that right hook, too. »

Dustin Poirier’s responds to Conor McGregor’s reaction to his #UFC299 knockout. 😬 pic.twitter.com/TQ1l0IbHJl

