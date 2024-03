MMA – UFC : Le gros chèque encaissé par Saint Denis face à Poirier dévoilé !

Benoît Saint-Denis a peut-être subi une défaite dévastatrice contre Dustin Poirier lors de l’UFC 299 à Miami, mais il n’est pas reparti les mains vides. Malgré un séjour à l’hôpital après le combat, le combattant français est rentré chez lui avec un joli pactole.

D’après les données de MMA Salaries, Benoît Saint-Denis a empoché un salaire fixe de 200 000 dollars (environ 182 000 euros) pour son affrontement à l’UFC 299, tandis que son adversaire, Dustin Poirier, a touché la somme colossale de 1,2 million d’euros. Ce montant inclut également les recettes des ventes de pay-per-view, ajoutant une valeur supplémentaire à son revenu.

Mais les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là pour Benoît Saint-Denis. En plus de son salaire de base, il a également décroché un bonus de 50 000 dollars (environ 45 000 euros) pour avoir participé au combat de la soirée, un titre honorifique convoité dans le monde de l’UFC. À cela s’ajoutent 15 000 dollars (environ 13 000 euros) provenant des primes de sponsoring et des obligations médiatiques, ce qui vient compléter un chèque déjà généreux.

Dana White au secours de Saint Denis

Malgré sa défaite sur le ring, Benoît Saint-Denis peut donc trouver un certain réconfort dans sa compensation financière, démontrant que même dans la défaite, il y a parfois des gains à célébrer.

Désormais reste à savoir comment le combattant français se remettra sportivement de cette lourde défaite par KO et quel sera son prochain défi dans la cage. Une chose est sur le boss de l’UFC Dana White conserve une grande estime pour celui que l’on surnom « god of war » : « Il est clairement l’un des meilleurs au monde. Écoutez, Poirier… Comme je l’ai dit au début de la conférence de presse, ce que j’ai dit à propos de Poirier, il a lâché une nouvelle performance de légende et s’est hissé à un tout autre niveau, et Poirier est l’un des meilleurs de l’histoire. Ça ne fait pas du tout mal à son image, même pas un tout petit peu. Il est de ceux maintenant qui doivent rebondir et gagner des combats, » a-t-il ainsi conclu.