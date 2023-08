UFC – MMA : La prise de poids hallucinante de ALJAMAIN STERLING en moins d’une semaine !!!

Aljamain Sterling s’est incliné par KO face Sean O’Malley lors de l’UFC 292 le 20 août dernier. Seulement cinq jours après l’ancien champion de la catégorie bantamweight (126–135 lb (57.2-61.3 kg)) a pris plus d’environs 20kg…

Alors qu’il avait juré de ne jamais reprendre autant de poids, il semble que Sterling se soit finalement laissé aller. Pourtant, Aljamain Sterling était à l’affiche de l’UFC 292 le 20 août dernier face à Sean O’Malley . Il s’est incliné sur KO au second round et a ainsi perdu sa ceinture de champions des bantamweight (57.2-61.3 kg). Lors de la pesée, Aljamain Sterling a été enregistré à 61,2 kg. L’américain s’est pesé 5 jours plus et la balance affiche un tout autre poids… Il pèse en effet aujourd’hui pas moins de 79,6 kg, soit une différence de 18,4 kg !

A lire aussi : UFC – MMA : STEPHEN THOMPSON REFUSE d’affronter IAN GARRY (il explique pourquoi !)

Aljamain Sterling put on 40lbs 5 days after his fight 🎥: @funkmasterMMA pic.twitter.com/Bqm5thc16B — MMA Mania (@mmamania) August 25, 2023

A lire aussi : UFC – MMA : Un youtubeur imite la routine de CONOR MCGREGOR, il n’apprécie pas du tout !