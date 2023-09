UFC – MMA : Une ceinture inattendue pour Conor McGregor !

Conor McGregor a repris le chemin de l’entraînement pour préparer son prochain combat face à Michael Chandler. L’irlandais a publié sur ses réseaux des images au SBG Gym où il vient de décrocher une ceinture pour le moins inattendue.

La date de retour de Conor McGregor dans l’octogone de l’UFC n’a pas encore été officialisée. récemment l’irlandais laissé entendre qu’il pourrait participer à l’évènement du mois de décembre à Las Vegas. Son adversaire est connu, ce sera Michael Chandler, avec qui il a partagé la dernière saison de l’Ultimate Fighter.

Quoi qu’il en soit, l’ancien double champion de l’UFC a repris l’entraînement avec son staff en Irlande au SBG. The Notorious poste d’ailleurs régulièrement des vidéos courtes de ses entraînements. On a ainsi pu le voir en sparring avec la jeune star montante irlandaise, Ian Garry.

McGregor vient de partager une nouvelle video dans laquelle il reçoit un titre inattendue : une ceinture noir de jiu jitsu.

A voir en images ci-dessous :

“The Law of Attraction … It is the belief that you are able to create whatever situation that you want for yourself, and no one can take it from you. It is believing something is already yours, and then doing whatever you have to so that it comes true.” – Conor McGregor pic.twitter.com/RzSV5R1nfr

— The Mac Life (@TheMacLife) September 5, 2023