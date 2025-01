Acherchour élogieux avec l’OM de De Zerbi !

Alors que Monaco, Lille et Lyon avaient lâché des points un peu plus tôt dans le week-end, l’OM avait l’occasion, en cas de victoire, de prendre ses distances à la seconde place du championnat. Une occasion que les hommes de Roberto De Zerbi n’ont pas laissée passer en s’imposant 1-2 sur la pelouse du Roazhon Park grâce à des réalisations de Greenwood et Rabiot. Une victoire importante qui a satisfait un certain consultant RMC.

En effet, c’est Walid Acherchour qui s’est montré très élogieux à l’égard de l’OM dans l’After Foot d’hier soir.

« Une équipe très mature ! »

Le consultant de 31 ans a en effet donné son ressenti sur le match tout en évoquant la force de caractère des olympiens :

« J’ai trouvé cette équipe de l’OM mature, très mature. Après l’ouverture du score un peu contre le cours du jeu de Rennes avec l’histoire de l’imbroglio autour du penalty. (…) Ils ont réagi très rapidement avec ce but magnifique. Ça montre la force de caractère qu’il y a dans cette équipe, dans ce groupe. Derrière, ils sont également allés mettre ce deuxième but avec Rabiot juste au retour des vestiaires. Après, Samba a quand même retardé l’échéance parce qu’il y a eu quand même une ou deux grosses situations où ça aurait pu faire mouche. C’est une équipe de l’OM en totale maîtrise, hormis cette histoire de penalty, face à une équipe rennaise très très pauvre. C’est une équipe de Marseille qui continue à engranger des points pendant que les concurrents se cassent un peu les pattes. On dit souvent que les retours en début d’année sont compliqués pour les équipes en Ligue 1 mais pour l’instant l’OM, avec la victoire face au Havre et celle de ce soir, ça lui permet d’avancer sereinement avec ce système de jeu qui, depuis ce match contre Lens, fonctionne totalement. »

🗣️ @walidacherchour : « J’ai trouvé cet OM très mature. Ils ont réagi rapidement après le but rennais et c’est une équipe marseillaise qui continue d’engranger les points avec un système de jeu qui fonctionne totalement. » pic.twitter.com/I1bJYcrju2 — After Foot RMC (@AfterRMC) January 11, 2025

a lire aussi : OM : Micoud pas tendre avec l’arbitrage !