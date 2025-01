OM : Micoud pas tendre avec l’arbitrage !

Hier soir, l’OM s’est imposé 2-1 sur la pelouse du Stade Rennais et a réalisé un excellent coup au classement en prenant ses distances avec la plupart de ses principaux concurrents directs. Cependant, ce match a une nouvelle fois été marqué par des décisions arbitrales assez ambiguës, qui ont sans surprise fait réagir certains observateurs…

Le consultant de la chaîne l’Équipe, et ancien joueur du Werder Brême, Johan Micoud, a en effet donné son avis sur la prestation de l’arbitre hier soir…

« Deux mains insignifiantes… »

Pour la première situation litigieuse, il faut remonter à la 31ème minute, ou, après une superbe intervention de Rulli, le ballon part en cloche et retombe sur l’avant-bras d’Amir Murillo, qui était au contact avec un rennais. Un geste que l’arbitre de la rencontre, Monsieur Kherradji, après visionnage de la VAR, a jugé illicite et donc suffisant pour accorder un pénalty aux rennais, pénalty qui sera une nouvelle fois brillamment détourné par Géeronimo Rulli. La seconde décision étrange, elle, a eu lieu à la 84 ème minute, où sur un coup franc tiré par Hojbjerg, l’arbitre du match a immédiatement désigné le point de pénalty après que la frappe du dannois fut contrée par la main d’un rennais présent dans le mur. Une décision qui, après visionnage de la VAR, sera logiquement revue puisque le breton ne faisait que se protéger du ballon. Deux situations de mains et deux décisions arbitrales différentes qui n’ont donc pas manqué de faire réagir Johan Micoud :

« Donc dans le même match, 2 mains insignifiantes : d’un côté on donne un pénalty et de l’autre on l’annule ? Selon moi dans l’esprit du jeu, je n’en siffle aucun… »

#SRFCOM…donc dans le même match, 2 mains insignifiantes : d’un côté on donne penalty et de l’autre on annule un penalty 🤷🏻‍♂️…selon moi, dans l’esprit du jeu, je n’en siffle aucun… — Johan (@jomicoud) January 11, 2025

