Bernès donne des nouvelles de Thauvin, AVB fracasse Olivier Letang et Payet s’interroge sur son avenir… Les 3 infos OM de ce mardi !

Des nouvelles de Thauvin, Villas-Boas s’en prend à l’arbitrage et Payet indécis sur son avenir… Les 3 infos OM de ce mardi !

OM : Thauvin, un autre probléme que la cheville ? Son agent réagit !

Et si Florian Thauvin ne retrouvait pas les terrains cette saison ? Cette hypothèse pessimiste commence à faire surface. Le retour différé de l’ailier marseillais pose question et Canal+ affirme que ce dernier souffre d’un autre problème. Une information démentie par son agent !

André Villas-Boas a annoncé il y a quelques jours que le chirurgien anglais du champion du monde 2018 avait décidé de ne pas accélérer son retour à la compétition. Initialement prévue mi-février, son retour est pour le moment annoncé début mars.

« Le chirurgien a une opinion contraire à la notre, il veut être plus patient. Ça serait un retour plutôt début mars, ça dépendra aussi de Thauvin. ça serait un retour plutôt début mars, ça dépendra aussi de Thauvin. C’est au kiné de Thauvin de faire avancer les choses, ce n’est pas une bonne chose pour le joueur de ne pas jouer. Il y a un retard de 20 jours pour Thauvin ! » André Villas-Boas – source : conférence de presse

Selon Canal+, au delà du probléme de l’opération de la cheville et des sensations du joueurs, Florian Thauvin souffrirait aussi d’une arthrose du talon. Une information clairement démentie par l’agent du joueur, Jean-Pierre Bernès, lundi soir dans le Late Football Club.

On va revoir Florian Thauvin cette saison, oui — Bernès

« Celui qui a donné l’information n’a jamais fait d’études de médecine. Il n’est pas blessé au talon. Concernant Thauvin, cela n’a rien à voir avec le talon… Sa cheville est parfaitement rétablie. Le joueur peut reprendre ses activités à l’extérieur. Désormais, c’est un problème physique. On va revoir Florian Thauvin cette saison, oui. Quand on a été arrêté trois ou quatre mois, ou plus, il faut un certain laps de temps pour se préparer. Thauvin est en pleine forme. Les médecins ont convenu qu’il faut maintenant que le joueur se prépare physiquement pour rejouer ». Jean-Pierre Bernès – source : Canal+

#LateFC 🗨️ « Florian Thauvin n’a aucun problème au talon » Jean-Pierre Bernès, conseiller du joueur de l’OM, contredit la blessure supposée de l’ailier marseillais pic.twitter.com/hhtgRmFYmt — Late Football Club (@LateFootClub) February 3, 2020

OM : Villas-Boas s’interroge sur l’arbitrage et tacle le président rennais !

André Villas-Boas a pointé du doigt l’arbitrage lors du match Rennes – Nantes et en a profité pour tacler le président du Stade Renais, Olivier Letang.

Après la victoire de l’OM à Rennes en janvier, Olivier Létang s’était insurgé en zone mixte au stade Vélodrome : « Pour être totalement transparent avec vous, j’avais écrit à M. Garibian avant le match parce que ceux qui sont Rennais connaissent l’historique de M. Schneider avec le Stade Rennais. J’ai trouvé, moi, assez surprenant que pour un match comme celui-là, au Stade Vélodrome, que M. Schneider soit l’arbitre de la rencontre. J’avais écrit à M. Garibian en l’alertant avant la rencontre. Malheureusement, j’ai eu raison. Tout le monde a vu qu’il y avait un penalty qui n’a pas été sifflé. Je ne sais pas pourquoi le VAR n’a pas été utilisé… »

Une sortie qui n’avait visiblement pas été au goût d’André Villas Boas. Le coach olympien est revenu sur la victoire arraché par Rennes vendredi face à Nantes avec des décisions arbitrales discutables, il en a profité pour tancer le président rennais…



On n’a pas eu de déclaration ou de communication de la part de Letang cette fois — Villas-Boas

« On n’a pas eu de déclaration ou de communication de la part de Letang cette fois. Ces deux hors-jeu, plus le temps additionnel quand Rennes va fêter son but… Sur le troisième, personne ne comprend rien au révélateur ! C’est un problème d’image à la frappe de Niang qui n’est pas coordonné avec la ligne montrée. Quand on regarde on se dit : mais c’est quoi ça, de la géométrie ou…? Le second but aussi. Là, le ballon passe un peu à côté de Niang mais il est sur la ligne de Lafont. Alors que cela ne sorte pas cette semaine, je ne comprends pas. L’arbitre a eu une bonne note pour ce match, Letang n’a pas fait de communiqué comme après le match OM – Rennes. L’arbitre de la VAR était le même que face à l’OM. Alors tous les complots des Portugais… Ca fait une belle histoire, un bon livre de John Le Carré ! » André Villas-Boas – source : Conférence de presse

Mercato OM : Payet met un gros coup de pression sur sa direction !

Dimitri Payet est bien à Marseille et n’a jamais pensé à un départ lors du mercato hivernal. Par contre, le meneur de jeu annoncé clairement la couleur pour l’été prochain, si l’équipe n’est pas compétitive pour disputer la Ligue des Champions, il se posera les bonnes questions !

Interrogé sur son avenir, Dimitri Payet a été clair, il veut disputer la Ligue des Champions mais ne veut pas le faire avec un effectif insuffisant. Le milieu offensif a envoyé un message à son président, il n’exclut pas un départ si l’équipe est trop affaiblie cet été… Reste que le départ du second plus gros salaire du club pourrait s’avérer finalement intéressant pour le président Eyraud et sa priorité : l’état financier du club.

je me poserai les bonnes questions à savoir si je dois rester ou s’il faut aller voir ailleurs — Payet

« Je l’ai dit, tout le monde connaît mon attachement au club et pourquoi je suis revenu. Cette année l’objectif c’est bien sûr de ramener l’OM en Ligue des Champions. Après, je rejoins le coach sur ce qu’il a dit. Se qualifier c’est bien mais la jouer c’est mieux. Si c’est pour se qualifier et avoir un effectif qui ne nous permet pas de la jouer dans de bonnes conditions… Forcément, moi aussi je me poserai les bonnes questions à savoir si je dois rester ou s’il faut aller voir ailleurs. Oui, ça m’inquiète beaucoup. Est-ce que mes coéquipiers ont le même avis ? Non j’ai ma propre réflexion là dessus. Avec un effectif comme le notre avec des jeunes joueurs de qualité, forcément après une bonne saison, ça va attirer les convoitises. Mais si c’est pour vendre nos meilleurs joueurs, ce sera plus compliqué de jouer la Ligue des Champions. On voit Lille qui s’est qualifié et qui a vendu qu’un joueur de son effectif… Ce joueur manque beaucoup. Il suffit de peu pour handicaper une équipe. Donc forcément, je me pose des questions. J’en ai parlé avec le coach mais pas avec le Président. Ce n’est pas une réflexion exceptionnelle mais juste du bon sens. Aujourd’hui c’est tout à fait normal de vouloir se qualifier pour une compétition et, même si on ne dit pas qu’on va la gagner, vouloir au moins faire bonne figure. Passer les phases de poules ce serait déjà exceptionnel. Pour ça, il faut une effectif. Gérer le championnat, les Coupes… En terme de nombre, on n’est pas capables de tout gérer. Il faudra se poser les bonnes questions, savoir qui fait quoi et prendre ses responsabilités lors du prochain mercato. » Dimitri Payet : source : Conférence de presse