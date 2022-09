Concurrents OM : Le gros coup de gueule d’Anthony Lopes (Lyon)

Le PSG s’est imposé face à Lyon (0-1) ce dimanche soir à l’occasion de la huitième journée de Ligue 1. Il s’agit de la troisième défaite consécutive du club lyonnais en championnat.

Anthony Lopes a poussé un coup de gueule après la défaite de Lyon contre le PSG ce dimanche soir lors du match de clôture de la huitième journée de Ligue 1. Le club de Jean-Michel Aulas se retrouve ainsi décroché au classement de Ligue 1 avec 7 points de retard sur l’OM (2e) et 9 points du PSG (1er). Le portier lyonnais tire la sonnette d’alarme…

on ne doit pas lâcher le wagon et là on est un tout petit peu décrochés — Lopez

« Les sentiments qui dominent? De la déception, des regrets. On ne démarre pas bien notre match. Mais il y a des encouragements, on a vu qu’on avait les occasions pour revenir. Les arrêts? C’est juste mon boulot. J’aurais aimé l’être encore plus en faisant l’arrêt au bout de 5 minutes. Ça laisse énormément de regrets parce qu’on sort de trois matchs très compliqués. Trois défaites d’affilée en Ligue 1, c’est inacceptable pour l’Olympique lyonnais. Quand on voit au niveau comptable, c’est insuffisant. Quand on aspire à être dans les trois premiers, on ne doit pas lâcher le wagon et là on est un tout petit peu décrochés, même s’il n’y a rien d’alarmant. Il y a quand même des signaux positifs, du contenu. Contre Monaco ou Paris, on a eu des occasions. On arrive à faire du jeu. » Anthony Lopez – Source : RMC Sport (18/09/2022)