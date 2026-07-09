Concurrents OM : Strasbourg, une reprise dans le flou !

Demi-finaliste de la dernière Conférence League, le RC Strasbourg a vécu une saison pleine de rebondissements, avec notamment deux départs d’entraîneur. Le premier, Liam Rosenior, qui est revenu en Ligue 1 du côté du Paris FC, et plus récemment Gary O’Neil, parti chez le promu en Premier League, Ipswich…

Un avenir flou autour du club…

Après les sanctions de l’UEFA, le RC Strasbourg s’apprête à commencer cette saison 2026/2027 sous le signe de plusieurs interrogations. La première : qui entraînera les Alsaciens pour cette nouvelle saison ? Les autres questions concernent la gestion et la vente de certains cadres comme Emmanuel Emegha ou encore Valentin Barco, qui devraient, sauf retournement de situation, tous les deux signer du côté de Chelsea. D’autres joueurs comme Guéla Doué ou Julio Enciso, particulièrement en vue durant le Mondial, devraient également attiser les convoitises des différents clubs et animeront sans doute le mercato strasbourgeois.

Malgré la situation du club, due notamment à la double propriété et à l’entreprise BlueCo, qui détient également Chelsea, les finances du club alsacien ne sont pas au beau fixe. Les dirigeants devront donc composer avec une certaine malice pour ce mercato, avec un encadrement de la masse salariale, tout comme l’Olympique de Marseille ou encore l’Olympique Lyonnais.

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Quels entraîneurs dans le viseur ?

Comme expliqué par L’Équipe, les dirigeants strasbourgeois (Mark Keller, président, et David Weir, directeur sportif) prennent leur temps pour choisir le futur entraîneur du RC Strasbourg. Selon le quotidien, deux noms ressortent et se disputeraient la place de futur tacticien. Le premier est celui de Wilfried Nancy, libre depuis son départ du Celtic Glasgow. Le deuxième candidat pour reprendre la place de Gary O’Neil est Kjetil Knutsen, l’entraîneur du club norvégien de Bodø/Glimt, auteur d’un parcours historique cette saison en Ligue des Champions.

Toujours selon L’Équipe, le président Mark Keller aurait rencontré Wilfried Nancy, qui aurait ses faveurs pour reprendre le siège d’entraîneur, lui qui a évolué à Raon-l’Étape (1999-2000), ville située à seulement 85 km de Strasbourg. Il partirait donc avec une longueur d’avance sur son concurrent norvégien Kjetil Knutsen, qui ne parle pas français et possède un long contrat avec le club de Bodø/Glimt.

Wilfried Nancy, un Rosenior bis ?

Malgré une fin d’aventure survenue brutalement à Strasbourg, Liam Rosenior a tout de même laissé de bons souvenirs aux supporters alsaciens, lui dont la tactique privilégiée était le 3-4-2-1… Comme un certain Wilfried Nancy, qui serait le choix numéro un dans l’esprit des dirigeants alsaciens, lesquels l’ont rencontré lundi après-midi.

Après une saison en MLS couronnée par un titre de champion, Wilfried Nancy a accepté le défi écossais proposé par le Celtic Glasgow. Une expérience qui a tourné court, puisque le tacticien est parti après seulement 8 petits matchs (6 défaites et 2 victoires). Invité dans l’émission “After Foot” sur RMC Sport, Wilfried Nancy a clairement exprimé son souhait de revenir entraîner en Ligue 1 : “J’espère que ce n’est pas qu’une hype… je veux venir en Ligue 1…”

Entre un profil français séduisant sur le papier mais fragilisé par son passage éclair au Celtic, et un technicien norvégien auréolé d’un parcours européen historique mais freiné par la barrière de la langue et son contrat en cours, le RC Strasbourg se trouve à la croisée des chemins. Un choix qui ne se limite pas à une simple question de style de jeu : il engage la philosophie du club pour les prochaines saisons, entre continuité tactique façon Rosenior et pari sur un projet à plus long terme.

Reste à savoir si les dirigeants alsaciens trancheront rapidement, alors que la reprise de l’entraînement approche et que le mercato s’annonce déjà mouvementé. Une chose est sûre : le nom du successeur de Gary O’Neil sera scruté de près, tant il conditionnera la capacité du Racing à conserver son statut de club surprise du championnat, entre ambitions sportives et réalités économiques imposées par le fair-play financier et la tutelle de BlueCo.

Paul Laffisse