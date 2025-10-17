De Zerbi clarifie la position de Pavard à l’OM

En conférence de presse, Roberto De Zerbi est revenu sur la position de Benjamin Pavard dans la défense de l’Olympique de Marseille, à la veille d’une série de sept matchs décisifs pour le club.

Interrogé lors de la conférence de presse avant la rencontre face au Havre, le coach italien a voulu clarifier sa vision tactique et la manière dont il compte exploiter la polyvalence de l’international français. « On a bien parlé de sa position. Généralement, on défend à quatre, mais à trois quand on a le ballon. Il peut défendre comme arrière ou défenseur central en fonction du match. On a sept matchs, on aura l’occasion de voir jouer à ces différentes positions. »

🗣️La position de #Pavard ? On a sept matchs, on a aura l’occasion de voir jouer à ces différentes positions#DeZerbi : “On a bien parlé de sa position. Généralement, on défend à quatre, mais à trois quand on a la ballon. Il peut défendre comme arrière ou défenseur central en… pic.twitter.com/IsNTLkZry4 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 17, 2025



Cette déclaration traduit une volonté claire de De Zerbi, celle de ne pas se fixer sur des schémas rigides, mais plutôt adapter la tactique aux circonstances de chaque rencontre. La flexibilité de Pavard, déjà reconnue au niveau international, offre à l’entraîneur la possibilité de varier les compositions et de réagir efficacement aux situations imprévues sur le terrain.

Pavard, une polyvalence au service de l’équipe

La gestion d’un effectif moderne demande une vision à la fois tactique et humaine. Le coach marseillais insiste sur l’importance de donner à chaque joueur la possibilité d’exprimer ses qualités dans différents rôles. Pour Benjamin Pavard, cela signifie pouvoir évoluer comme arrière droit classique dans une défense à quatre, ou comme défenseur central lorsque l’équipe adopte un schéma à trois pour mieux contrôler le ballon.

Cette approche permet non seulement d’optimiser les performances individuelles, mais aussi de renforcer la cohésion collective. Chaque match devient ainsi l’occasion de tester différentes combinaisons et d’évaluer la capacité de l’équipe à s’adapter, un facteur crucial dans une saison longue et exigeante.

En résumé, la déclaration de De Zerbi souligne à la fois la confiance qu’il accorde à Pavard et sa philosophie de jeu, basée sur la flexibilité et l’adaptabilité. Dans le contexte de ces sept matchs à venir, elle démontre que le technicien italien cherche avant tout à construire une équipe capable de s’ajuster et de performer quel que soit l’adversaire, en mettant en avant les forces individuelles au service du collectif.