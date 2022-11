Enfin du changement pour l’arbitrage français ?

Ces dernières années, l’OM n’a pas été très chanceux avec l’arbitrage : on se souvient notamment de l’Olympico joué en 2015 au Vélodrome où Lucas Ocampos s’était fait refuser un but qui avait dépassé la ligne de Lopes, ou encore le Classico 2018, Mitroglou se voit refuser un but pour un coup de coude inexistant de Strootman sur Marquinhos plus tôt dans l’action…

De nombreux coups tordus ont été faits aux marseillais par les arbitres français. Quelque chose qui risque peut-être de changer avec le récent remaniement de la Direction technique de l’arbitrage (DTA).

En effet, Pascal Garibian, président de la DTA et Laurent Duhamel, manager des arbitres du secteur professionnel à la DTA, vont tous les deux quitter leur poste dans l’instance.

Un changement qui a longtemps été réclamé par les dirigeants, notamment Jean-Pierre Caillot, membre du Conseil d'administration de la LFP en tant que représentant des clubs de Ligue 1 et président du Stade de Reims. « Aujourd'hui, l'arbitrage français doit évoluer. Il y a eu peut-être un quiproquo là-dessus : c'est pas une affaire sur les hommes sur la compétence, sur leur professionnalisation, c'est juste une affaire de direction où les directives ne sont pas celles que l'on souhaite aujourd'hui pour le football moderne. On se bat pour essayer de faire du spectacle et ça doit pas être gâché à un moment par des mauvaises décisions. D'ailleurs, l'arbitre qui a expulsé notre joueur contre Monaco et qui nous tue notre match parce qu'on enlève le carton rouge mais quand t'es à 10 à partir de la 20ème minute contre Monaco, le match il est foutu. Le même arbitre je l'ai vu pour Ajaccio-Strasbourg et il a appliqué la loi comme elle doit se faire : il a appliqué la loi comme elle doit se faire, il a d'abord sorti un carton jaune, il est allé voir la VAR et ensuite son carton rouge il l'a justifié, ses pénaltys il a fait la même chose. Ça évolue un peu, mais y a beaucoup d'évolution à faire : on est au bout du bout dans ce système. […] Je pense que l'indépendance de l'arbitrage c'est important qu'il soit géré par la Fédération Française de Football, par contre la FFF ne peut pas ne pas entendre qu'aujourd'hui, on est pas satisfaits du rendu. L'arbitrage a énormément évolué, s'est professionnalisé et encore aujourd'hui on a beaucoup de soucis d'interprétation à la fin des matchs. C'est sur ces aspects là qu'il faut avancer. Le football a beaucoup bougé, aujourd'hui un entraîneur il s'inscrira pas neuf ans dans la durée dans un club, Monsieur Garibian ça fait neuf ans qu'il est là je pense qu'il a fait de bonnes choses mais il faut peut-être aujourd'hui passer la main à d'autres. » Jean-Pierre Caillot – RMC Sport – 10/11/2022