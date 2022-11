OM : Le message fort de Tudor sur le jeu !

L’OM va jouer son dernier match ce dimanche à Monaco avant la trêve de la Coupe du Monde. Avant ce déplacement, Igor Tudor a été interrogé par notre journaliste Mourad Aerts sur les sifflets à ce encontre avant le match face à Lyon. Le coach estime que ce qui compte est le visage proposé par son équipe.

Je serais déçu de voir évoluer mon équipe en bloc bas et de gagner 1-0 à l’arraché

A lire : OM : Le gros tacle de la compagne de Clauss

« Les sifflets ? La performance de l’équipe est un peu le reflet de l’entraîneur et de son travail, le reste, ce sont un peu des débats stériles, de la fumée. Je ne me dis pas d’emblée, contrairement à ce que beaucoup de gens vont penser : « Il faut gagner, avoir beaucoup de victoires au compteur. » Le plus important est que l’équipe produise un beau football, qui divertit les gens, leur procure des émotions. Qu’ils sortent en se disant : « L’équipe a tout donné, avait envie de marquer, c’était un beau match. Je ne pense pas qu’aux victoires, en qualité de supporter d’une équipe, je serais déçu de voir évoluer mon équipe en bloc bas et de gagner 1-0 à l’arraché. Faire un match de merde et l’emporter, ce n’est pas moi, je ne vais pas célébrer cela. Le futur du football va dans cette direction du divertissement. Après, évidemment, pour un entraîneur comme moi, la victoire est la chose la plus importante, il n’y a pas seulement les émotions. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (10/11/2022)

#Tudor sur les sifflets : « Je pense que ces questions n’ont pas lieu d’être. Je dois faire mon travail. Un coach, quand les gens viennent au stade, ils doivent regarder comment l’équipe joue. Tout le reste, ce sont des choses inventées, ce n’est pas réel et important » #ConfOM #OM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 10, 2022

#Tudor : « Si mon équipe que je supporte jouait de manière défensive, ne procure aucune émotion mais gagne un match, je ne serai pas content. C’est une autre façon de voir les choses » #ConfOM #OM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 10, 2022

#Tudor : « Pour finir, je veux toujours gagner évidemment. C’est la chose la plus importante, pas seulement l’émotion » #ConfOM #OM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 10, 2022

Pour revoir la conférence de presse en intégralité