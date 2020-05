Ex OM: Djibril Cissé prêt à rejouer gratuitement en Ligue 1 !

L’ancien buteur de l’Olympique de Marseille n’a plus joué au haut niveau depuis 2015 en Corse à Bastia. Pourtant il se dit prêt a relever un grand défi…

Djibril Cissé a marqué 96 buts en Ligue 1, un total élevé. Mais pour lui, il y aura satisfaction lorsqu’il aura marqué 100 buts dans le championnat de France. Et pour ça il est prêt à rechausser les crampons, même gratuitement…

Je peux venir jouer gratuitement– Cissé

« Tu sais comment c’est un buteur, on a l’amour du but, l’amour des barres, 25, 50, 75… Moi, c’est la barre des 100 qui me hante, je suis resté à 96 depuis que j’ai arrêté, rappelle l’ex-international français. Il m’en manque quatre et je le vis mal, ça me rend fou. J’ai envie de faire mon retour en Ligue 1 pour les marquer. Si un club m’accepte, je peux les mettre en deux ou trois mois. Je suis assez buté, quand j’ai un objectif je fais tout pour l’atteindre. Je suis prêt à revenir jouer gratuitement, sans salaire, donc il n’y a pas beaucoup de risques pour eux. Pour l’instant, je n’ai pas de contacts très avancés mais j’espère que des clubs vont se manifester. » Djibril Cissé— Source: So Foot