Ex OM : le plus gros flop de l’ère Eyraud prend sa retraite !

Le néerlandais de 34 ans Kevin Strootman vient d’annoncer qu’il mettait un terme à sa carrière de footballeur professionnel. L’occasion de revenir sur la carrière de celui qu’on peut qualifier de plus gros flop de l’ère Eyraud !

Celui qui été surnommé la « machine à laver » par le technicien français Rudi Garcia, pour sa capacité à transformer de mauvais ballons en action de but démarre sa carrière professionnelle en 2008 au Sparta Rotterdam. Ensuite, après deux saisons et demi sous le maillot rouge et blanc il est transféré à Ultrecht où après seulement 16 petits matchs il fût repéré par l’un des clubs les plus historiques du pays batave, le PSV Heindoven. C’est dans le club du sud du Pays-Bas que le natif de Ridderkerk va réellement explosé au yeux du grand public, avec, entre 2011 et 2013, plus de 88 matchs pour 13 buts et 22 passes décisives. Des statistiques excellentes pour un milleu axial qui attireront les regards des plus gros clubs européens comme la Roma avec laquelle il s’engagera à l’été 2013 pour pas moins de 17M d’euros. Une aventure romaine qui commencera parfaitement pour l’hollandais qui enchaina des performances solides dans l’entre jeu romain puisque début 2014, il pointait déjà à 6 buts et 7 passes décisives mais le compte de fée prit du plomb dans l’aile début mars 2014 avec une blessure aux ligaments croisés du genou gauche. Une blessure qui l’entrainera dans une spirale infernale parsemé de rechutes qui l’amèneront sur deux saisons quasi blanche entre 2014 et 2016.

Le flop total à l’OM….

À son retour, il disputera deux saisons complètes avec le club de la louve ou malgré des performances correctes, il sembla véritablement moins impactant qu’avant ses pépins physiques. À l’été 2018, c’est l’OM de Rudi Garcia, son ancien coach à la Roma qui décide de poser 25M + 3 de Bonus sur l’international Hollandais de 28 ans pour tenter de relancer.

Un pari qui ne portera pas ses fruits puisqu’il cumulera des prestations insipides dans l’entre jeu marseillais en devenant un véritable poids pour les finances marseillaises. Le point culminant de sa carrière sous le maillot phocéen restera son but inscrit à Rennes qui avait permis aux hommes de Villas Boas de s’imposer dans les dernières minutes. Par la suite, l’OM le prêtera à plusieurs reprises en Italie, au Génoa d’abord en 2021 puis à Cagliari pour la saison 2021-2022, avant que ce dernier rejoigne définitivement le club de Gênes à l’été 2022 en laissant la trace d’un joueur talentueux qui n’aura jamais réussi à revenir à son top.

Careers come to an end.

