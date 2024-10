Mercato : « J’avais déjà des doutes avant qu’il ne signe à l’OM »

Dans l’émission L’After Foot sur RMC Sport, Kévin Diaz a partagé son analyse des performances d’Elie Wahi, l’attaquant de l’OM. Selon lui, Wahi devra adapter son jeu et élever son niveau pour répondre aux exigences du club phocéen.

Pour Kévin Diaz, consultant de L’After Foot, Elie Wahi ne se fond pas encore parfaitement dans le système de jeu de l‘Olympique de Marseille. L’attaquant, habitué à un style basé sur les transitions rapides, devra élargir sa palette et faire preuve de plus de précision pour s’imposer face à des défenses resserrées. Selon lui, Wahi, dont le style était plus adapté à Montpellier, devra rapidement s’ajuster aux exigences bien plus élevées d’un club comme Marseille.

A lire aussi : OM : Dugarry donne un conseil précis à Wahi

Kévin Diaz : « Wahi doit saisir l’opportunité et élever son niveau »

« Il ne lui met pas la pression, mais le confronte surtout à ses responsabilités. On sait que Roberto De Zerbi est un entraîneur qui, s’il a quelque chose à te dire, il le dira. Il est clair que Wahi doit saisir l’opportunité qui s’offre à lui ; il doit absolument justifier l’investissement et la confiance que les dirigeants et l’entraîneur ont placés en lui. Ils ont voulu en faire leur grand attaquant. Je ne sais pas si c’est un terme trop fort pour lui. J’avais des doutes quand il a signé à Marseille, tout comme j’en avais quand il est arrivé à Lens. Le costume était déjà grand pour lui, en termes d’exigence. Aujourd’hui, on ne te demande pas seulement de jouer en transition offensive, comme c’était le cas à Montpellier. On attend de lui qu’il ait une palette de jeu beaucoup plus complète. Là, c’est du football de haut niveau. Personne ne dit qu’Elie Wahi n’est pas un bon joueur ou qu’il ne marquera pas de buts. Il en marquera, mais quand tu joues à Marseille contre des blocs plus bas, tu dois être beaucoup plus précis dans tous tes déplacements et dans tout ce que tu fais techniquement, car il y a moins d’espace. »

A lire aussi : Mbemba c’est réglé, 2 retours et 4 absents face au MHSC et De Zerbi fataliste pour Carboni… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Wahi, un pari sur l’avenir pour l’OM

Le talent d’Elie Wahi est indéniable, mais son arrivée à l’OM pose la question de sa capacité à s’intégrer dans un jeu différent de celui auquel il était habitué à Montpellier. Si Wahi parvient à ajuster son style et à répondre aux exigences du club marseillais, il pourrait s’imposer comme l’un des grands attaquants de la Ligue 1. Mais pour cela, il devra rapidement montrer qu’il est capable d’évoluer et de répondre aux attentes d’un club qui ne laisse aucune place à l’approximation.