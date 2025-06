Ex OM : Lucas Ocampos au cœur d’un scandale lié aux cryptomonnaies !

Un nouveau scandale extra-sportif éclabousse le monde du football, et cette fois, c’est Lucas Ocampos, ancien joueur emblématique de l’Olympique de Marseille, qui se retrouve dans la tourmente. Selon les révélations d’El Periódico et RMC Sport, l’ailier argentin passé par l’OM entre 2015 et 2019 est impliqué dans une vaste affaire de fraude aux cryptomonnaies et aux NFT (jetons non fongibles), portant sur plusieurs millions d’euros.

Une fraude présumée impliquant d’anciens joueurs du FC Séville

Lucas Ocampos n’est pas seul dans cette affaire. Cinq autres anciens ou actuels joueurs du FC Séville sont également cités : Ivan Rakitic, Alejandro “Papu” Gómez, Nico Pareja, Alberto Moreno et Javier Saviola. Tous sont soupçonnés d’avoir participé, à des degrés divers, à la promotion d’un projet frauduleux lancé par la société espagnole Shirtum Europa, S.L.U.

Une plainte pour escroquerie et des millions détournés

L’enquête est pilotée par le tribunal d’instruction numéro 5 de Barcelone, suite à une plainte déposée le 12 mai 2025 par douze victimes. Celles-ci affirment avoir été escroquées à hauteur de plus de trois millions d’euros, via la vente de NFT à l’effigie de joueurs de renom. Vendus aux alentours de 450 euros l’unité, ces jetons étaient censés être valorisés via une application dédiée… qui n’a jamais vu le jour.

Pire encore, les fonds investis auraient été détournés, les responsables de Shirtum évoquant un prétendu piratage informatique.

Des hommes d’affaires dans le viseur de la justice

Quatre hommes sont principalement visés : l’Argentin David Rozencwaig, proche de Papu Gómez, ainsi que les Catalans Manel Ángel Torras, son fils Marc Alberto Torras et Manuel Morillas. Ils font face à onze chefs d’accusation, notamment pour escroquerie, tromperie et détournement de fonds. Les footballeurs, eux, sont accusés d’avoir prêté leur image pour promouvoir un projet frauduleux, ce qui aurait renforcé la confiance des investisseurs.

Papu Gómez, figure centrale du scandale

Déjà suspendu pour dopage, Papu Gómez apparaît comme un acteur clé de l’affaire. Proche de Rozencwaig, il aurait activement promu Shirtum sur ses réseaux sociaux, se présentant même comme l’un de ses cofondateurs. Son implication aurait convaincu d’autres joueurs, dont Lucas Ocampos, de s’associer à cette entreprise douteuse.

A lire aussi : Analyse Mercato OM : Que vaut vraiment Aguerd ? Un spécialiste décrypte la piste Nayef Aguerd

Une affaire qui questionne l’environnement du football professionnel

Ce scandale met en lumière les risques de l’implication des sportifs de haut niveau dans des projets financiers mal encadrés. Comme l’écrit French Football Weekly, “les joueurs sont-ils suffisamment formés pour comprendre les enjeux et les dangers liés aux cryptomonnaies et aux NFT ?” Leur notoriété peut être utilisée comme un levier de confiance par des entreprises peu scrupuleuses, avec des conséquences potentiellement désastreuses.