Ex-OM : Où en est Morgan Sanson (échec à Villa, temps de jeu…) avant de retrouver le Vélodrome ?

Morgan Sanson est resté quatre années complètes à l’Olympique de Marseille. Première recrue du fameux « OM Champions Project », le milieu de terrain évolue désormais au RC Strasbourg après un échec en Angleterre…

Arrivé à l’OM en tant qu’espoir du football français, il a longtemps été vu par ses dirigeants marseillais comme une forte valeur marchande de l’effectif. Malgré quelques saisons complètes, il n’a jamais vraiment attiré de très grosses offres mais a tout de même fini par être vendu à Aston Villa en janvier 2021 pour un peu plus de 15M€.

Malheureusement en deux années complètes à Villa (de janvier 2021 à janvier 2023), il n’aura disputé que 652 minutes de Premier League avec seulement six titularisations en deux ans en championnat. Un temps de jeu famélique qui s’était encore réduit en 2022/23 avec un compteur resté bloqué à 10 minutes de temps de jeu effectif en Premier League lors de cet exercice. Son seul fait d’armes est un but marqué juste avant son départ (08/01/2023) en Cup face au FC Stevenage.

REBOND EN TANT QUE TITULAIRE AU RC STRASBOURG !

Sa situation d’échec a permis au RC Strasbourg de le récupérer en prêt cet hiver. Le club alsacien, qui se déplace ce dimanche au Vélodrome, est lancé dans une opération maintien difficile après une saison 2021/22 pourtant brillante.

À la Meinau, l’ancien Olympien revit, retrouve du temps de jeu et est redevenu important dans une équipe de foot. En un mois et demi, il a déjà été titularisé à six reprises avec Strasbourg soit autant qu’en deux ans avec Aston Villa.

S’il n’était pas aligné lors de la défaite à domicile des hommes d’Antonetti face au Stade Brestois, ce n’est qu’en raison d’une petite blessure. Son entraîneur a d’ailleurs assuré qu’il devrait bien être présent au Vélodrome ce dimanche.

🎙️ Frédéric Antonetti : « Sauf surprise, Morgan Sanson et Alexander Djiku seront opérationnels. Douk’ est suspendu. »#OMRCSA pic.twitter.com/Gom0yD2Tzf — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) March 10, 2023



Si le secteur du milieu de terrain à l’Olympique de Marseille semble avoir gagné en qualité depuis son départ, il faudra tout de même se méfier dimanche du coup de « l’ex qui marque contre son ancien club »…