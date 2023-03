OM : Un nouveau coach de Ligue 1 encense Tudor !

L’Olympique de Marseille convainc cette saison en Ligue 1, malgré l’humiliante élimination face au FC Annecy en Coupe de France. Plusieurs entraîneurs français ont en tout cas encensé Igor Tudor depuis son arrivée en France…

Franck Haise, Laurent Blanc, Régis Le Bris… et maintenant Frédéric Antonetti ! Tout le monde ou presque est élogieux sur le travail du Croate à l’OM !

« L’entraîneur de Marseille n’a jamais dérogé à ses convictions. Il n’est jamais sorti de ça. Il a beaucoup de caractère et ça rejaillit sur son équipe. Marseille met beaucoup d’intensité, il faudra répondre présents. C’est une très bonne équipe de notre championnat. Malgré leurs résultats contre Nice et Paris, ils sont allés gagner à Rennes. » Frédéric Antonetti – Source : Conférence de presse

🎙️ Frédéric Antonetti : « Marseille met beaucoup d’intensité, il faudra répondre présents. C’est une très bonne équipe de notre championnat. Malgré leurs résultats contre Nice et Paris, ils sont allés gagner à Rennes. »#OMRCSA pic.twitter.com/ygPU8BNndx — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) March 10, 2023

🎙️ Frédéric Antonetti : « L’entraîneur de Marseille n’a jamais dérogé à ses convictions. Il n’est jamais sorti de ça. Il a beaucoup de caractère et ça rejaillit sur son équipe. »#OMRCSA pic.twitter.com/pBhIEMjmVL — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) March 10, 2023

Quand Le Bris prenait l’OM de Tudor en exemple !

« Je suis un amoureux du foot, donc voir la manière dont ils jouent, cette maîtrise technique, cette qualité individuelle, cette puissance, leur mobilité, la qualité à la finition, leur capacité à nous étouffer rapidement… Tout est bien fait, cette équipe travaille bien. Elle a des joueurs de qualité, un staff et un coach qui managent le tout avec beaucoup de précision. À la fin, ça donne un niveau pour être troisième en Ligue 1 aujourd’hui. Et être tout à fait éligibles d’aller chercher plus haut, c’est tout le mal que je leur souhaite. Pour nous, c’est une référence, une jauge. Ça nous donne par l’expérience la voie à suivre. » Régis Le Bris – Source : Conférence de presse après OM/Lorient, janvier 2023

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE LA CONFÉRENCE DE PRESSE D’APRES MATCH DE LE BRIS SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE