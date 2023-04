Ex OM: Thauvin déjà en difficulté !

Libéré par les Tigres de Monterrey, Florian Thauvin a tenté de se relancer en Italie, à l’Udinese. Pour l’instant, c’est un échec complet…

L’OM a laissé filer Florian Thauvin libre aux Tigres. Malheureusement l’aventure de l’ailier français au Mexique n’a pas été aussi rose que celle de Gignac. Libéré par le club de Monterrey, il a finalement rejoint l’Italie avec l’Udinese. Il a inscrit zéro but et de même pour une passe décisive…

La presse italienne n’est pas tendre avec lui :

« Si tel devait être le procès-verbal et surtout s’il venait à se confirmer, il est fort probable que Florian pourrait quitter l’équipe dès l’été prochain. Ce n’est pas facile de prendre une telle décision, mais sûrement le champion du monde 2018 n’aura guère envie de continuer sur le banc. Le Français Florian Thauvin est le vrai point d’interrogation de cette équipe. Depuis son arrivée, il a eu le temps de s’adapter à un nouveau football, mais un mois et demi après son arrivée, il semble qu’il ne puisse pas faire un pas en avant. » Gazzetta dello sport (31/03/23)

« Les premiers jours se sont très bien passés. Je suis très heureux, le club est magnifique. J’ai été impressionné par les installations, le stade, le terrain. J’ai choisi l’Udinese parce que j’ai reçu beaucoup d’appels du club. Pour un joueur, il est important de se sentir en confiance et de savoir que le club a un plan pour lui. (…) Je veux m’adapter rapidement à mes coéquipiers afin d’être disponible, de donner un coup de main et de gagner le plus de matchs possible » Florian Thauvin – Source : Conférence de presse (05/02/23)