OM : Djellit tacle les choix de Tudor et la prestation ratée d’un cadre !

L’Olympique de Marseille s’est incliné face à l’OGC Nice ce dimanche soir en match de clôture de la 22e journée de Ligue 1. Un gros coup dur pour les marseillais qui laissent le PSG s’échapper en tête du classement. Nabil Djellit pointe du doigt Pau Lopez !

C’est un véritable coup d’arrêt pour l’OM qui a chuté à domicile face à l’OGC Nice ce dimanche soir au vélodrome (1-3). Sur Europe 1 et via son compte Twitter, le journaliste Nabil Djellit a critiqué la composition de Tudor et la prestation de Pau Lopez !

Pau Lopez est sur les deux buts, pas inspiré

« Voir Payet faire des sprints sans ballon, l’effet Tudor… Tudor est capable de sortir Payet à la mi-temps. Elle est pour Tudor cette période. C’est un peu m’a compo m’a tué. Cela fait trop pour un match important face à une bonne équipe de Nice qui redevient un outsider sérieux. J’ai identifié un joueur en deçà de son niveau mis à part Payet, le pauvre il est dépassé. Le gardien m’a déçu, Pau Lopez est sur les deux buts, pas inspiré qui repousse deux fois le ballon. Le but du KO pour Brahimi. Et quel but ! Balerdi est spectateur. Très gros coup de Nice. Battre cet OM, c’est fort. Digard enchaine succès vs Lille, Lens et OM. Bluffant. » Nabil Djellit – source : Twitter / Europe 1 (05/02/2023)

Même ça il ne l’a plus – Riolo

« Franchement Payet c’est un vrai souci. A la limite tu te dis il ne peut plus pressé, il n’a plus l’intensité dans le jeu, et ce soit il n’a même plus la qualité de passes , il rate quasiment tout. Même ça il ne l’a plus. On peut tourner en rond, parler de tactique mais il y a à un moment donné ce que font les hommes sur le terrain » Daniel Riolo – Source RMC Sport (05/02/2023)

