Ex OM: Valère Germain s’emporte contre l’arbitrage !

Après avoir quitté l’Olympique de Marseille libre, Valère Germain a rejoint Montpellier. Vainqueur face à Lens ce dimanche, l’attaquant français s’est fortement attaqué à l’arbitrage…

Ce dimanche, Montpellier a battu la belle surprise de ce début de saison, le RC Lens. Malgré tout, l’ancien joueur de l‘OM Valère Germain était très remonté après l’arbitre de la rencontre, Monsieur Batta et sur la profession dans son ensemble.

L’impression d’avoir à faire à des cowboys– Germain

« iS vous équipiez d’un micro l’arbitre de ce soir, vous seriez surpris de son arrogance. J’ai essayé de lui parler après 15 minutes dans le match, gentiment. Il ne m’a même pas regardé. Il tourne la tête. Je ne sais pas s’il avait eu une journée difficile… On est des hommes, on peut se parler tranquillement. C’est incroyable son attitude. D’autres arbitres sont comme ça mais lui, c’est la deuxième fois. Vous verrez le jour où il aura un micro. Il se permet de dire des choses et nous évidemment, on ne peut pas réagir car on n’a pas les cartons nous. C’est incroyable, on a l’impression d’avoir à faire à des cowboys, on ne peut pas leur parler. ls nous tournent le dos, ils sont arrogants. Nous joueurs devons peut-être moins agressifs mais que eux fassent des efforts. On dirait des robots, on ne peut pas leur parler, on demande juste des explications de temps en temps. Ils doivent se remettre en question. » Valère Germain— Source: L’Equipe (18/10/21)

C’ÉTAIT UNE BELLE EXPÉRIENCE À MARSEILLE – VALÈRE GERMAIN

« Il y a peut-être un léger regret sur cette période marseillaise où je n’ai jamais vraiment joué dans mon système préférentiel. Maintenant, l’OM marche bien aujourd’hui donc il n’y a aucun intérêt pour le coach de changer de système. Je le comprends très bien et tant que l’OM gagne, c’est le plus important. Après, c’est vrai qu’avec Arek, on s’entend bien en dehors du terrain, on n’a pas eu la chance de jouer ensemble mis à part à Lens où on avait fait une belle première période et finalement, on avait fait match nul. C’est le foot, c’est comme ça. Je souhaite qu’on finisse cinquième cette saison. Je n’ai pas envie de m’arrêter, j’ai envie de repartir sur un beau projet. Ç’a été une belle expérience à Marseille, j’ai beaucoup apprécié et on verra ce que l’avenir me réservera. J’espère découvrir l’étranger parce que ça serait une belle expérience de vie. Découvrir un nouveau championnat, je pense que ça peut être intéressant pour ma famille et moi. On verra, je ne sais pas encore où je serai l’année prochaine. J’ai hâte de la savoir et puis j’espère rejouer un peu plus souvent et essayé d’être de nouveau décisif pour une équipe. » Valère Germain – Source : Canal+ (24/04/2021)