Mercato OM : Une première offre de contrat en Ligue 1 pour Germain ?

Comme plusieurs autres joueurs de l’OM, Valère Germain ne sera pas prolongé par le club olympien. Il sera libre en juin et aurait déjà une offre de contrat en Ligue 1…

En fin de contrat et pas du tout utilisé par Jorge Sampaoli, Valère Germain sait qu’il va quitter l’OM depuis plusieurs mois. Interviewé par Canal + en avril dernier, l’attaquant avait fait part de ses projets futurs : « J’ai pas envie de m’arrêter. J’ai envie de repartir sur un beau projet. Ça a été une belle expérience à Marseille, j’ai beaucoup apprécié. On verra ce que l’avenir me réservera mais j’espère découvrir l’étranger parce que ça sera une belle expérience de vie. Découvrir un nouveau championnat, ça peut être intéressant pour moi et ma famille. Je ne sais pas où je jouerai la saison prochaine mais j’ai hâte de le savoir. J’espère rejouer un peu plus souvent et redevenir décisif . »

Montpellier veut convaincre Germain

Valère Germain n’a reçu aucune proposition de prolongation de la part de l’OM et va pouvoir choisir son prochain club. Alors qu’il ne cache pas son envie de tenter sa chance à l’étranger, il pourrait aussi être tenté par un club de Ligue 1. Selon la Provence, « Germain plaît beaucoup à Montpellier, qui lui aurait soumis une proposition de contrat. » Reste à connaitre le nom du prochain coach de Montpellier.