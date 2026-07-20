Les 3 infos OM de ce lundi : le club veut conserver Gouiri et Paixao, les 15 mouvements du mercato, le choix Jérémie Bréchet…

Retrouvez les 3 informations qu’il ne fallait pas rater dans l’actualité de l’Olympique de Marseille ce lundi 20 juillet 2026.

Info 1 : Genesio a déjà tranché pour ses deux attaquants ?

Qui mènera l’attaque de l’OM la saison prochaine ? Selon les informations de L’Équipe, Bruno Genesio souhaite s’appuyer sur Igor Paixão et Amine Gouiri, deux joueurs considérés comme des éléments clés de son projet malgré les sollicitations dont ils font l’objet.

Alors que l’OM doit encore réaliser plusieurs ventes pour répondre à ses contraintes financières, le quotidien sportif indique que le club n’envisage pas de se séparer d’Igor Paixão. Selon L’Équipe, il n’existe pas de véritable marché autour de l’ailier brésilien à l’heure actuelle, ce qui renforce l’idée de le conserver pour la saison 2026-2027.

Gouiri attire l’étranger, mais l’OM veut le garder

La situation est légèrement différente concernant Amine Gouiri. Toujours selon L’Équipe, l’international algérien dispose de courtisans en Italie et en Allemagne. Son profil est néanmoins très apprécié par la nouvelle direction sportive ainsi que par le staff de Bruno Genesio.

Le quotidien précise que l’attaquant de 26 ans fait partie des joueurs sur lesquels l’OM aimerait s’appuyer cette saison, même si une offre particulièrement importante pourrait toujours rebattre les cartes dans un contexte financier contraint.

Une attaque qui prend forme

Après le départ de Mason Greenwood, l’attaque marseillaise est en pleine reconstruction. Si cette tendance se confirme, Igor Paixão et Amine Gouiri devraient constituer deux des principaux atouts offensifs de Bruno Genesio lors de la saison 2026-2027, tandis que la direction olympienne poursuit son travail sur les autres dossiers du mercato.

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Info 2 : Achat définitif, retour de prêt, vente… 15 mouvements côté Marseille !

Après avoir récupéré de nombreux joueurs de retour de prêt, l’OM voit désormais son mercato estival 2026 s’animer également dans le sens des départs. Entre transferts définitifs, prêts et fins de contrat, le visage de l’effectif marseillais continue d’évoluer au fil des semaines.

Un mercato lancé par la levée des options d’achat !

L’Olympique de Marseille a déjà validé trois prêts en transfert définitif comme prévu dans les contrats signés l’été dernier.

Le principal investissement concerne Facundo Medina, recruté en provenance de Lens contre 18 millions d’euros. L’international argentin est rejoint par Timothy Weah, transféré définitivement de la Juventus pour 14,4 millions d’euros, ainsi que par Hamed Traoré, arrivé de Bournemouth pour 7,5 millions d’euros. Même si ce dernier est déjà reparti du côté du Genoa (voir plus bas).

En parallèle, plusieurs joueurs ont effectué leur retour à Marseille après un prêt. C’est le cas d’Angel Gomes, Bamo Meïté, Amine Harit, Faris Moumbagna et Ulisses Garcia, de retour après leurs passages respectifs à Wolverhampton, Lorient, Başakşehir, Cremonese et Sassuolo.

Les départs commencent à s’enchaîner

Si les premières semaines du mercato avaient surtout été marquées par ces retours, les mouvements dans le sens des départs se multiplient désormais.

Les joueurs présents à Marseille dans le cadre d’un prêt sans option d’achat obligatoire ont retrouvé leur club d’origine. Ethan Nwaneri repart ainsi à Arsenal, Arthur Vermeeren retrouve Leipzig tandis que Benjamin Pavard effectue son retour à l’Inter.

L’OM a aussi enregistré le départ définitif de Bilal Nadir, arrivé en fin de contrat.

Greenwood transféré, Traoré prêté

Le dossier le plus important concerne Mason Greenwood, transféré à Fenerbahçe pour un montant annoncé de 39 millions d’euros. Une opération qui constitue, à ce stade, la principale vente réalisée par le club marseillais durant ce mercato estival même si 40% reviennent à United.

Arrivé définitivement cet été, Hamed Traoré quitte déjà Marseille dans la foulée pour rejoindre Genoa dans le cadre d’un prêt avec une OA de 8M€.

Enfin, Pierre-Emerick Aubameyang s’est engagé avec La Corogne dans le cadre d’un transfert estimé à 1,5 million d’euros.

Un effectif qui continue d’évoluer

Le mercato olympien est encore loin d’avoir livré son verdict. Avec plusieurs recrues déjà intégrées, de nombreux retours de prêt et une accélération des départs, l’effectif de l’OM continue de se remodeler au fil des semaines. D’autres mouvements sont encore attendus avant la clôture du marché estival. Hojbjerg, Timber ou encore Gouiri sont sollicités…

Info 3 : Le choix Jérémie Bréchet déjà payant ?

Alors que les contraintes financières poussent l’Olympique de Marseille à se tourner davantage vers son centre de formation, un homme de l’ombre commence à faire parler de lui dans le vestiaire : Jérémie Bréchet. Intégré au staff de Bruno Genesio, il a pour mission de faire le lien entre le groupe professionnel et la Pro 2, et cette approche semble déjà porter ses fruits auprès des jeunes.

Un rôle de passerelle qui fait ses preuves

Selon des informations rapportées par La Provence, Bréchet serait devenu l’interlocuteur privilégié des jeunes joueurs marseillais. Un proche du groupe évoque un membre du staff avec qui les échanges sont particulièrement fluides et qui sait se montrer disponible pour donner des retours individualisés. Une autre source proche de l’académie souligne sa fibre de formateur et sa capacité à communiquer avec les jeunes éléments.

Dans un club où la rigueur budgétaire impose de miser davantage sur l’apport du centre de formation, ce type de figure de transition peut s’avérer précieux : elle contribue à sécuriser la progression des jeunes pousses tout en les préparant à intégrer, à terme, l’équipe première.

Plusieurs jeunes déjà remarqués

Le récent voyage de présaison en Côte d’Ivoire a permis à une dizaine de jeunes marseillais de côtoyer le groupe professionnel, et certains en ont profité pour se mettre en valeur lors du match amical face au FC Yamoussoukro, remporté 3-0. Kelyann Bezahaf s’est illustré par une passe décisive, tandis qu’Ange Lago a inscrit un but. Nouhoum Kamissoko a lui aussi montré des choses intéressantes durant cette sortie.

Reste désormais à savoir si ces promesses se transformeront en réelles opportunités avec l’équipe première dans les mois à venir, et si l’OM parviendra à confirmer son ambition de redevenir un club véritablement formateur.

Un bon climat de confiance ne fait pas à lui seul une carrière, et l’épreuve du feu reste à venir pour ces jeunes marseillais. Entre un effectif professionnel resserré par les contraintes budgétaires et une concurrence accrue à chaque poste, Bezahaf, Lago, Kamissoko et les autres devront désormais transformer les bons retours glanés en interne en temps de jeu réel, d’abord en Pro 2, puis peut-être aux côtés de Bruno Genesio.

Le rôle de Jérémie Bréchet, lui, sera scruté de près : à l’OM, la fonction de passerelle entre la formation et le groupe pro a souvent été un poste sensible, où les intentions affichées ne suffisent pas toujours à garantir des trajectoires réussies. Reste à voir si cette génération saura, elle, franchir le pas.