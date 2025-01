Ligue 1 : L’étonnante sortie de Kombouaré (FC Nantes) !

Depuis hier à minuit, le mercato hivernal a officiellement ouvert ses portes pour tous les clubs de Ligue 1. Parmi les premiers mouvements de ce marché des transferts figure celui de l’ancien gardien de l’OL, Anthony Lopes, qui s’est engagé au FC Nantes jusqu’à la fin de la saison. Comme il est de coutume dans la plupart des clubs, une conférence de présentation était prévue ce mercredi pour le gardien portugais, en présence de son entraîneur Antoine Kombouaré. Cependant, ce dernier a décidé de pousser un énorme coup de gueule quelques minutes avant…

En marge de la présentation du nouveau portier des canaris, le coach kanak au sang chaud s’est donc rendu l’auteur d’un énorme coup de gueule d’environ deux minutes ou il a annoncé qu’il ne s’adresserait plus aux médias jusqu’à la fin de la saison !

« Il faut que vous vous remettiez en question aussi, vous les journalistes ! »

Au cours de cette brève prise de parole, l’entraîneur des Canaris a notamment reproché aux médias d’avoir, il y a quelques semaines, évoqué avec trop d’insistance la possibilité qu’il perde son poste d’entraîneur du FC Nantes :

« Excusez-moi, je vais vous demander de ne pas m’interrompre. Je vais faire quelque chose qui va vous surprendre. En tout cas c’est ce que je suis moi (…) Par quoi vais-je commencer? La semaine qui suivi la défaite contre Brest puis après on a travaillé pendant une semaine pour préparer le match de Coupe de France, il s’est passé plein de choses. Vous avez écrit plein de choses. Je n’ai pas tenu compte parce que c’était une situation difficile pour le club et pour moi. Mais donc, c’était normal vu les résultats. J’ai pris une décision ce jour, vous allez vite comprendre pourquoi. (…) Il faut que vous vous remettiez en question, aussi, vous les journalistes. C’est mon point de vue, vous n’allez pas être d’accord mais je m’en fous un peu. Ce qui m’embête beaucoup c’est que vous avez tous, tous, été unanimes et surtout catégoriques sur le fait qu’aujourd’hui je ne serai plus l’entraîneur du FC Nantes. Tous, tous ceux ici dans la salle, il n’y a qu’une personne qui s’est excusée. Moi, j’aurais voulu attendre de vous soit des écrits comme quoi vous vous étiez trompés parce que vous vous êtes complètement plantés (…) Mais il n’y a rien eu. A partir de là je me suis dit que vous faites comme si je n’étais pas là. Donc si je ne suis pas là, je ne suis pas entraîneur du FC Nantes comme c’était inconcevable pour vous que je sois présent aujourd’hui. Si je reste là, je vous le dis, je vais être désagréable et je vais même être méchant. Parce qu’il y a des choses… Mais je n’ai pas envie d’être là pour cette conférence de presse (…) Donc vous allez faire comme si je n’étais pas là, comme la semaine avant le match de Coupe de France où vous aviez écrit tout et n’importe quoi. Et vous vous êtes plantés donc derrière ça ne peut pas se passer comme ça, sans conséquence, selon moi. »

💥 Antoine Kombouaré a fracassé les médias en marge de la présentation d’Anthony Lopes à Nantes. L’entraîneur a dénoncé le traitement des journalistes autour de son avenir au club pendant le mois de décembre puis a quitté la conférence de presse.https://t.co/oryFAVxRsL pic.twitter.com/IuCnmtBY3x — RMC Sport (@RMCsport) January 2, 2025

