Bon plan Mercato OM : Un brésilien pour renforcer la défense centrale

Le mercato hivernal a officiellement ouvert ses portes ce mercredi 1er janvier et ce dernier s’annonce encore une fois très agité pour l’Olympique de Marseille. L’OM doit en effet se renforcer dans le secteur défensif. FCMarseille vous propose ses bons plans mercato avec un brésilien au poste de défenseur central.

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

Le recrutement estival sur le plan défensif est en effet loin de donner satisfaction depuis le début de la saison. Au poste de défenseur central, Lilian Brassier fait notamment partie des grosses déceptions de cette première partie de saison. L’ancien brestois a même été totalement écarté des compositions de départ de Roberto De Zerbi qui ne l’a plus titularisé depuis le 8 novembre et un match contre Auxerre où il s’était rendu coupable d’une grossière bévue sur le premier but auxerrois.

Vitão, défenseur central du club brésilien de l’Internacional, pourrait être une excellente idée pour renforcer le secteur défensif marseillais durant le mercato hivernal. Cette option est en tout cas potentiellement réalisable pour l’OM. Voici le portrait du joueur effectué par le journaliste Dominique Baillif (@BaillifD)

Focus sur Vitão

Club actuel Internacional Poste Défenseur Central Taille 1m85 Age 24 ans Valeur estimée par Transfermarkt 9 M€

Qui est-il ?

Vitão est un défenseur central de 24 ans. Ce droitier, d’1m85, a été formé à Palmeiras, où il a disputé 1 seul match avec l’équipe première. En 2019, il a été transféré en Ukraine du côté du Shakhtar Donetsk pour 4M d’euros avec lequel il va disputer 36 matchs avant de revenir au pays et à l’Internacional où il évolue depuis 2022.

Un profil explosif évalué à 18 millions d’euros ?

Notre confrère Dominique Baillif (@BaillifD) a coché ce bon plan en défense central. Il décrit un joueur polyvalent, capable d’évoluer axe droit ou axe gauche et qui pourrait concurrencer, voir même remplacer numériquement un joueur comme Murillo :

« Il a un peu les mêmes caractéristiques que Murillo. Il sait se projeter vers l’avant, il n’hésite pas à monter quand il le peut et on sait que, dans le système de jeu marseillais d’aujourd’hui, on a pu voir Murillo le faire souvent. Je pense que Vitão, avec ses qualités athlétiques de vitesse mais aussi défensives, car c’est un joueur costaud qui peut sécuriser une défense, pourrait être un bon renfort pour l’Olympique de Marseille à ce poste là. C’est un joueur qui a déjà été sollicité l’été dernier par le Bétis Séville, qui avait proposé 8 millions d’euros, mais cela ne s’était pas fait car l’Internacional en demandait un peu plus. West Ham, Villarreal et Nottingham Forest étaient également venus aux renseignements, mais il avait fini par rester au club. C’est donc un profil qui, en soi, dans une défense centrale, peut apporter ses qualités athlétiques et défensives tout de suite et pourra, de temps en temps, amener son grain de folie et son surnombre en phase offensive.«

