LOSC – OM : les supporters marseillais fortement encadrés pour le déplacement à Lille !

L’Olympique de Marseille se déplace ce vendredi soir à la Decathlon Arena pour affronter le LOSC, à l’occasion d’un choc important dans la course au haut de tableau. Le coup d’envoi est programmé à 21 heures et cette affiche, traditionnellement sensible en matière de sécurité, se déroulera sous une surveillance renforcée. Le club nordiste a en effet révélé la mise en place d’un arrêté préfectoral visant les supporters marseillais, une mesure prise par la Préfecture du Nord à l’approche de cette rencontre à enjeux.

Dans son communiqué, le LOSC relaie l’arrêté signé par le Préfet, précisant les restrictions appliquées dès l’après-midi de vendredi. Le texte stipule clairement : « Du vendredi 5 décembre 2025 à 15h au samedi 6 décembre 2025 à 2h, il est interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’Olympique de Marseille ou se comportant comme tel, démunie d’un billet, d’une contre-marque ou tout autre titre permettant d’assister à la rencontre, de se rendre à la Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy et de circuler ou stationner sur la voie publique dans le périmètre délimité par les voies suivantes : A Villeneuve d’Ascq (rue verte, boulevard Van Gogh, boulevard du Breucq, rue de la volonté, boulevard de Valmy), à Lezennes (M146, avenue de l’avenir) ».

A lire : OM : Les probables titulaires marseillais face au LOSC !

Un dispositif strict autour du stade lillois pour les supporters de l’OM

Le LOSC informe les spectateurs de la rencontre LOSC-Olympique de Marseille de ce vendredi 5 décembre (21h) qu’un arrêté préfectoral a été pris par la Préfecture du Nord concernant les supporters de l’OM. ℹ️ https://t.co/yg4adv2SGN pic.twitter.com/rLysIMpxns — LOSC (@losclive) December 4, 2025

Ce périmètre large concerne donc plusieurs axes majeurs autour du stade, avec une interdiction stricte pour les supporters marseillais ne disposant pas d’un billet. L’objectif affiché des autorités est de limiter les rassemblements sauvages ou les risques de débordements, dans un contexte où les déplacements de supporters sont régulièrement encadrés pour les rencontres classées sensibles.



L’arrêté ne concerne pas les détenteurs de billets, qui pourront rejoindre le parcage visiteurs selon les modalités habituelles. Toutefois, le contrôle policier annoncera une présence importante aux abords de la Decathlon Arena, afin de vérifier les titres d’accès et de faire respecter les restrictions.

Pour l’OM, ce match à Lille représente un nouveau test dans une période charnière du championnat. Mais en dehors de l’aspect sportif, ce sont les conditions d’accès et le contexte sécuritaire qui retiennent l’attention à quelques heures du coup d’envoi. Ce nouvel arrêté souligne une fois de plus la vigilance des autorités autour des déplacements de supporters, particulièrement lorsqu’il s’agit des supporters marseillais, parmi les plus nombreux et les plus mobiles de France.