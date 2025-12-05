OM : Les probables titulaires marseillais face au LOSC !

Après le match nul concédé face au TFC samedi dernier, l’OM doit se relancer face à un concurrents direct à Lille lors de ce match de la 15e journée de Ligue 1. Voici le onze que pourrait proposer Roberto De Zerbi pour ce match face au LOSC…

Ce match face au LOSC compte pour la 15e journée de la saison 2025/2026 de Ligue 1. L’OM devra faire sans ces blessés de longue date Traoré, Medina et Gouiri. Murillo (cuisse) est de retour. Par contre Hojbjerg, grippé est très incertain comme De Zerbi l’a expliqué vendredi en conférence de presse.

OM : 3 forfaits, un retour important et une grosse incertitude face au LOSC ! – https://t.co/SdcW8c9hdI — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 4, 2025

A lire : Mercato : L’OM dans la course pour ce très jeune latéral gauche (très sollicité) ?

Retour de Kondogbia dans le onze ?

De Zerbi va devoir faire avec un effectif encore un peu réduit. Pavard et Aguerd ou Balerdi devraient composer la défense centrale. Pour les côté Weah et Emerson sont attendus. Au milieu, Hojbjerg étant grippé, il pourrait laissé sa place à Kondogbia, accompagné par Vermeeren et / ou Gomes. En attaque, pas beaucoup de choix : Greenwood et Paixao pourraient être accompagnés par Vaz, si Aubameyang a besoin de souffler.

Le onze probable de l’OM en 4-2-3-1

Rulli

Weah, Pavard, Balerdi (ou Aguerd), Emerson

Vermeeren, Kondogbia

O’Riley (ou Gomes)

Greenwood, Aubameyang (ou Vaz), Paixao

A lire : OM : Acherchour imagine l’énorme objectif de Benatia !